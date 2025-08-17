Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa 'Turizm 52 tane alt sektörü etkiliyor'

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri'nin Türkiye'nin tam bağrında turizm ve kültür merkezi olduğunu belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, "Turizm 52 tane alt sektörü etkiliyor, bakın 52 tane. Sizin otelinize gelen döviz cinsinden söyleyeyim; bir dolar tarım sektörüne gidiyor. Tarımın birçok alt sektörü var, tekstil sektörüne gidiyor, enerji sektörüne gidiyor, otomasyon sektörüne gidiyor, birçok sektöre gidiyor. inşaat sektörüne gidiyor. Bugün turizm sektörü 52 tane alt sektörde çarpan etkisi yapıyor. Bunu biz şöyle açıklıyoruz: Denize veya bir göle suyun üzerine bir tane taş atarsınız, o ne yapar? Dalga dalga yayılır. Turizmdeki bir dolar da, bir euro da, bir TL de 52 tane alt sektöre o suyun üzerindeki titreşimler gibi yayılarak etki oluşturuyor. Taksici kazanıyor, kasap kazanıyor, camcı kazanıyor; aklınıza ne geliyorsa bütün sektörler. Dolayısıyla önemli bir sektör. Kayseri, Kapadokya bölgesinin içerisinde, Erciyes Dağı'nın eteğinde, Türkiye'nin tam bağrında önemli bir turizm ve kültür merkezi ve aynı zamanda sanayi ve ticaret şehri" şeklinde konuştu.