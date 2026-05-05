  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Üniversitesi: Sekiz Yılda Yazılan Bir Başarı Hikâyesi

Kayseri Üniversitesi: Sekiz Yılda Yazılan Bir Başarı Hikâyesi

Kayseri Üniversitesi, 18 Mayıs 2018'deki kuruluşundan bu yana geçen sekiz yılda, uygulamalı eğitim modeliyle Türk yükseköğretiminde önemli bir yer edindi. Erciyes Dağı'nın eteklerinde yükselen üniversite, teorik bilgi ile sanayi pratiğini bir araya getirerek öğrencilerine benzersiz bir eğitim deneyimi sunuyor.

Kayseri Üniversitesi: Sekiz Yılda Yazılan Bir Başarı Hikâyesi

Uygulamalı Eğitim Modeli

Kayseri Üniversitesi, “Kampüste Değil, Sahada Eğitim” felsefesiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler, eğitim sürelerinin bir kısmını doğrudan sektörde geçirerek iş hayatına hazırlanmaktalar. Bu yaklaşım, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan Teknik Kampüs ile daha da güçlendiriliyor. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bu projeyle sanayinin kalbine taşınıyor.

Akreditasyon ve Kalite

Üniversite, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından “Beş Yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon” statüsü ile ödüllendirildi. Bu, Kayseri Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerinin ulusal standartların en üst seviyesinde gerçekleştiğinin resmi tescili oldu.

Toplumla Bütünleşme

Kayseri Üniversitesi, eğitimini mekânla sınırlamayıp, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak şehrin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Gastronomi projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma değer katmayı hedefliyor.

Gelecek Hedefleri

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin sekizinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “KAYÜ bu zaman diliminde başarılı bir model haline geldi. Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerine katkı sunmaya hazırız” dedi. Karamustafa, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, üniversitenin daha büyük hedeflere ulaşma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.

Kayseri Üniversitesi, sekiz yılın ardından daha güçlü yarınlara doğru emin adımlarla ilerliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kent Konseyi'nden 2027 Türksoy Kültür Başkenti Tebriği
Kent Konseyi'nden 2027 Türksoy Kültür Başkenti Tebriği
Kocasinan'da Açık Alanlarda Yoğun İlaçlama Çalışması
Kocasinan’da Açık Alanlarda Yoğun İlaçlama Çalışması
Selçuklu Mahallesi'nde Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Selçuklu Mahallesi'nde Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı Hızla Devam Ediyor
Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Heyetinden Kayseri'ye Ziyaret
Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Heyetinden Kayseri'ye Ziyaret
19 Mayıs Temsili Gençlik Projesi Tanıtıldı
19 Mayıs Temsili Gençlik Projesi Tanıtıldı
Kayseri'de 2 şirket resmen iflas etti
Kayseri’de 2 şirket resmen iflas etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!