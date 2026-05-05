Kayseri Üniversitesi: Sekiz Yılda Yazılan Bir Başarı Hikâyesi

Uygulamalı Eğitim Modeli

Kayseri Üniversitesi, “Kampüste Değil, Sahada Eğitim” felsefesiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler, eğitim sürelerinin bir kısmını doğrudan sektörde geçirerek iş hayatına hazırlanmaktalar. Bu yaklaşım, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan Teknik Kampüs ile daha da güçlendiriliyor. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bu projeyle sanayinin kalbine taşınıyor.

Akreditasyon ve Kalite

Üniversite, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından “Beş Yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon” statüsü ile ödüllendirildi. Bu, Kayseri Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerinin ulusal standartların en üst seviyesinde gerçekleştiğinin resmi tescili oldu.

Toplumla Bütünleşme

Kayseri Üniversitesi, eğitimini mekânla sınırlamayıp, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak şehrin kalkınmasına katkıda bulunuyor. Gastronomi projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma değer katmayı hedefliyor.

Gelecek Hedefleri

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin sekizinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “KAYÜ bu zaman diliminde başarılı bir model haline geldi. Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerine katkı sunmaya hazırız” dedi. Karamustafa, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, üniversitenin daha büyük hedeflere ulaşma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.

Kayseri Üniversitesi, sekiz yılın ardından daha güçlü yarınlara doğru emin adımlarla ilerliyor.