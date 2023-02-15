Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda şehri etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için her türlü imknı seferber eden Kayseri Üniversitesi, spor salonu ile kongre ve kültür merkezini depremzedelere açtı.

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  • 15.02.2023 16:37
  • Güncelleme: 15.02.2023 16:47
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Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çok sayıda şehri etkileyen deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için her türlü imkânı seferber eden Kayseri Üniversitesi, spor salonu ile kongre ve kültür merkezini depremzedelere açtı.

15 Temmuz Merkez Kampüsündeki spor salonunda depremzedeler için 180 yatak hazırlanırken, deprem bölgesindeki illerden Kayseri’ye gelen ve AFAD koordinasyonu ile üniversiteye yerleştirilen depremzede vatandaşlar konaklamaya başladı. Spor salonunda konaklayan depremzedelerin her türlü ihtiyaçları üniversite tarafından karşılanırken, Kongre ve Kültür Merkezindeki yardım noktasında ise ayni yardımlar alınmaya ve depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına sunulmaya devam ediliyor. Öte yandan deprem nedeniyle Kayseri Üniversitesi Spor Salonu ile kampüs içerisindeki KYK Yurdu’nda kalan depremzede aileler ve çocukları için Psikososyal Destek Ünitesi oluşturuldu. Kampüs içerisindeki ünitede çocuk gelişim alanında uzman öğretim elemanları ve gönüllü öğrenciler faaliyetlerini gerçekleştirmekte; uzman öğretim elemanı tarafından ailelerin talepleri doğrultusunda psikososyal destek sağlanmakta ve çocuklar için farklı alanlarda oyun etkinlikleri ile serbest zaman etkinlikleri yapılmaktadır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde ilk günden itibaren tüm imkânları depremzedeler için seferber ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, depremzedelere yönelik her türlü yardıma devam edeceklerini kaydetti.

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İHA

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