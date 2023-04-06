'Kayseri Üniversitesi Türkiye'nin mesleki ve teknik yükseköğretimde dünyaya açılan kapısıdır'

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Kayseradar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Türkiye’de 19 tane OSB Meslek Yüksekokul (MYO) olduğunu belirten Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak 20’nci OSB MYO’nu açacaklarını söyledi. Kayseri Üniversitesi’nin kuruluş sürecini de anlatan Rektör Karamustafa “1978 yılında Erciyes Üniversitesi kuruldu. Sonra 2547 sayılı kanunu ile Erciyes Üniversitesi kuruldu. Erciyes Üniversitesi sadece şehrimizin değil ülkemizin medarı iftiharı. Sıralama kriterleri açısından Türkiye’de değil dünyada da kayda değer ciddi sıralamalara giren önemli bir üniversite. 2014’lerden beri başlayan Türkiye’de devasa ulaşan büyüyen üniversitelerden yeni üniversitelerin oluşturulma çabaları uzun dönemden beri vardı. Tabii şehrimizin siyasilerin katkıları destekleri ile bu kervana 2017-2018 gibi Kayseri Üniversitesi girdi. Erciyes Üniversitesi araştırma Üniversitesi olmuştu ona Devletimiz farklı bir misyon yükledi. Bundan beş yıl önce 7141 sayılı yasa ile Türkiye’de 14 tane bölünerek yani başka üniversitelerin dünyasından çıkan üniversiteler kuruldu. 2018 yılındaki benim meslek yüksekokulu öğrenci oranım genel öğrenci oranı yüzde 92’ydi. Kalan yüzde 7 lisanstı. Yüzde 1 de lisans üstüydü. Bugün bu format yüzde 79’u meslek yüksekokulu önlisans yüzde 16’sı lisans. Mühendislik fakültesi, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği bunlar mesela ayrılma döneminde yoktu. Biz iş dünyasının içinde uygulayıcı olan o işin kökünden gelerek öğrenmiş insanlara da akademi ya da istihdam etmeliyiz. Kayseri Üniversitesi başta OSB marifetiyle mühendisi, teknikeri, teknisyeni, üniversitenin içine sokuyor. Hocayı sanayici ile buluşturuyor. Öğrenciye sanayicinin istediği nitelikleri uygun olarak yetiştiriyor. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi bu misyon üzerine, bu heyecan üzerine bu kurgu üzerine dizayn edilmiştir. Ama biz üniversiteyiz. Sadece meslek yüksekokulu odaklı olamayız. Birincil önceliğimiz mesela yüksek lisans, doktora programlarımız var” şeklinde konuştu.

OSB MYO’NUN 20’NCİSİ, KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ OLACAK

Üniversitelerde verilen teorik eğitimin yanı sıra öğrencinin yapacağı mesleği kendi sahasında tecrübe ederek öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Karamustafa “Kayseri Üniversitesi diyoruz ki Türkiye’nin mesleki ve teknik yüksek öğretimde dünyaya açılan kapısıdır. OSB MYO olarak bu sene bir veya iki program alarak OSB’de varlığımızı devam ettireceğiz. Türkiye’de şu anda 19 tane OSB MYO var. Biz Kayseri OSB MYO olarak 20’nci olacağız. Bizimle beraber 855 civarında meslek yüksekokulu var. Bu meslek yüksekokullarının 20 tanesi OSB odaklı olacak. Uygulamayı bilen, işin tozunu toprağını bilen işin mutfağını bilen o kablonun kokusunu alan bireyler mezun olduğunda işi yürütebiliyoruz. Çünkü iş hayatı sadece teorik bilgilerle sınırlı değildir. Uygulamadan uzak teorik eğitim anlamsız kalıyor. Kayseri nitelikli bir sanayi şehri. Dolayısıyla hem burada hem yüksek Öğretim kültürü vardır. Bunu iş dünyasıyla birleştirdiğimizde burayı önemli bir merkeze dönüştürebilmemiz diğer şehirlere göre daha kolaydır. Kayseri Üniversitesi’nde de bulunduğu şehrin avantajını şehrin sahip olduğu dinamiklerle birleştirirsek büyük bir sinerji yakalarız. Bizim şu anda kayıtlı öğrencimiz 14 bine yakın. Fakat aktif öğrenci sayımız 8 bin 450. Biz aktif hareketli atom karınca gibi bir üniversite olmak istiyoruz. Kayseri Üniversitesi’ndeki 8 bin 500 öğrenciden yaklaşık bin 621 kişi yurtlarda kalıyor. Kayseri’deki her bir üniversitenin dinamiği birbirinden farklı. Biz üniversite olarak kademeli olarak hibrit eğitime geçiyoruz” ifadelerini kullandı.