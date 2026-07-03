Kayseri Üniversitesi Yahyalı MYO'da Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet ve şed kuşanma töreni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi Kültür Salonu'nda düzenlendi. Törende programın 4. dönem mezunları diplomalarını alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Yahyalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Salep yaptı.

Doç. Dr. Salep konuşmasında, geride kalan eğitim öğretim yılında öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla teorik derslerin yanı sıra enerji sahaları ve şirketlerine teknik geziler düzenlediklerini, alanında uzman isimlerle söyleşi ve konferanslar gerçekleştirdiklerini, uygulamalı eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini ifade etti.

Öğrencileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2035 hedefleri doğrultusunda nitelikli teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Salep, bunun yanında insani ve vicdani değerleri güçlü, adalet duygusu gelişmiş, ülkesine ve çevresine karşı sorumluluk sahibi bireyler olmalarının da en büyük hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Mezun öğrencilerin Yahyalı'nın kültürel elçileri olacaklarına inandığını ifade eden Salep, "Öğrencilerimiz için artık yeni bir dönem başlıyor. İnanıyorum ki gönüllerinde daima Yahyalı ve Kayseri Üniversitesi olacak. Mezun oldukları okula duydukları aidiyet güçlenerek devam edecek. Yolları ve bahtları açık olsun." dedi.

Programda okul birincisi Osman Sürmeli'ye şed kuşatma töreni, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Merve Kıraç Lale'nin yaptığı törene Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ahmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kılıçarslan, İlçe Müftüsü Çelebi Gün,Yahyalı Meslek Yüksekokulu yüksek okul Sekreteri Ebubekir Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.