Kayseri usulü kriko

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir arkadaş grubu, patlak tekerleği otomobili elleriyle kaldırarak değiştirdi.

İlçeye bağlı Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir benzinlikte 5 kişilik arkadaş grubunun otomobilinin tekerleği patladı. Tekerleği değiştirmek için kriko bulamayan grup, kendilerine başka bir çözüm yolu bularak, otomobili kaldırmaya çalıştı. Var güçleriyle otomobili kaldıran şahıslar, patlak lastiği değiştirdi.

Akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, 5 kişinin otomobili kaldırdığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.