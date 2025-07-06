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Kayseri Valisinden Aydınlar Ocağı'nda Gönülden Buluşma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrin kültürel nabzını tutan önemli kurumlardan biri olan Aydınlar Ocağını ziyaret etti.

Kayseri Valisinden Aydınlar Ocağı'nda Gönülden Buluşma

Ocak mensuplarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Çiçek, Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Türkmen’le kentin kültür yaşamı ve Ocak faaliyetleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Bu anlamlı buluşmada, Çiçek tecrübeleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu; aynı zamanda Aydınlar Ocağı'nın bilgi ve birikiminden faydalanma isteğini ortaya koyarak kültürel birlikteliğin altını çizdi. Ziyaret, Kayseri’nin entelektüel birikiminin değerlendirildiği, gelecek vizyonunun şekillendiği önemli bir durak oldu.

Kayseri Valiisinden Aydınlar Ocağı'nda Gönülden Buluşma

 

 

Haber Merkezi

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