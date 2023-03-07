Kayseri Valiliği: 'Depremle ilgili sosyal medyada takipçi kazanmak için asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi'

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından takipçi kazanmak veya başka gayelerle asılsız paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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  • 07.03.2023 19:51
  • Güncelleme: 08.03.2023 07:58
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Kayseri Valiliği: 'Depremle ilgili sosyal medyada takipçi kazanmak için asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından takipçi kazanmak veya başka gayelerle asılsız paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama "07.03.2023 tarihinde merkez üssü ilimiz İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi olan 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka gayelerle yapmış oldukları asılsız paylaşımların, vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle de vatandaşlarımızın, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları, valiliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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