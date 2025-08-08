Kayseri Valiliği ile ERÜ Arasında 'ERVA Spor Okulları Akademisi' İşbirliği Protokolü İmzalandı

Valilik makamında düzenlenen imza törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ERVA Spor Okulları Koordinatörü Muammer Benli katıldı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma hedefi taşıyan büyük bir sosyal sorumluluk hareketi olduğunu belirtti.

Vali Çiçek, “'Erdemlerimizle varız diyerek başladığımız bu yolda bugün 58 spor okulu açıldı ve 16 bin öğrenciye ulaşıldı. Erva Spor Okulları sadece yaz dönemiyle sınırlı değil, yıl boyu süren bir örgün eğitim yapısı içinde çalışıyor. Amacımız gençlerimizi lisanslı sporcular olarak yetiştirmek ve aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donatmaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ayrıca, projenin başlangıcından itibaren Erciyes Üniversitesi'nin katkılarının büyük olduğunu belirterek, "Erciyes Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz alan araştırmaları, anketler ve hazırlanan 70-80 sayfalık rapor sayesinde bu projeyi bilimsel temellere oturttuk. Bu sadece iki-üç kişinin kararıyla ortaya çıkan bir proje değil; Kayseri’nin ortak aklının, kurumlarının ve akademik çevresinin ürünü" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında, şunları kaydetti: “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Erciyes Üniversitesi olarak imzaladığımız bu iş birliği protokolü kapsamında, akademik değerlendirmelerin yapılması büyük önem taşıyor. Özellikle hayata geçirilen ERVA Spor Okulları süreçlerinde, gençlerimizin almış olduğu sportif eğitimlerin yanı sıra bu sürecin akademik yönüyle de değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültemizin, bu süreçlerde eğitici olarak staj bazlı destek verecek olması bizler için son derece kıymetlidir."

İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin hem sportif hem de mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu işbirliğinin önemine değindi.

Kabakcı, "Bu protokol ile hem tesislerde yürütülecek sportif etkinliklere katkı sağlayacağız hem de antrenör adaylarımızın uygulamalı deneyim kazanmasını hedefliyoruz. Ayrıca burs desteği gibi örnek uygulamalarla bu iş birliğini daha da anlamlı hale getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından imzalandı.

Tören Vali Gökmen Çiçek tarafından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a plaket takdiminin ardından sona erdi.

Protokol kapsamında ERVA Spor Okulları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki mesleki deneyimler paylaşılacak, sportif etkinlikler gerçekleştirilecek, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ERÜ'nün Spor tesisleri ortak kullanılacak, belirlenen alanlarda antrenörlük eğitimleri düzenlenerek, ERVA Spor Okulları'nın gelişimi hakkında tez ve akademik çalışmalar yapılacak.