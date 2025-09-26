Kayseri Valiliği'nden Hayko Cepkin konseri açıklaması: 'Müracaatta bulunulmadı, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değil'

Kayseri Valiliği tarafından Hayko Cepkin’in Kayseri’de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiği iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin’in Kayseri’de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir” denildi.