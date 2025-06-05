Kayseri Valiliği Standı Avusturya'da İlgi Odağı Oldu

28 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Kayseri Valiliği standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda Kayseri Kadın Kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin yanı sıra, geleneksel tespih sanatı, deri işçiliği ve ebru sanatı gurbetçi vatandaşlar ve yabancı turistlerle buluşturuldu. Anadolu’nun zengin kültürel dokusunu yansıtan bu sanatlar, fuar boyunca büyük beğeni topladı.

Kayseri Valiliği standında Kayseri'nin kültürel tanıtımlarına katkı sağlayan Ebru sanatçısı Ahmet Kurt'la beraber diğer sanatçılar, standı ziyarete gelen gurbetçiler ve Türk kültürünü merak eden yabancılarla bol bol sohbet edip fotoğraf çekindiler.

Kayseri’nin dünya turizminden aldığı payı artırmayı ve tanıtım imkanlarını genişletmeyi amaçlayan bu etkinlik, bölgenin kültürel ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek uluslararası alanda Kayseri markasının bilinirliğini güçlendirdi.

Böylesi etkinliklerle Kayseri’nin sanatı, turizmi ve gelenekleri dünya sahnesinde daha fazla yer almaya devam edecek.