Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Valiliği Vali Gökmen Çiçek ve valiliğin logosunun kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını tespit ederek, vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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  • 16.10.2023 19:50
  • Güncelleme: 16.10.2023 23:17
Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği; Vali Gökmen Çiçek ve valiliğin logosunun kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını tespit ederek, vatandaşları bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kayseri Valiliği E.Ç.’nin; Vali Gökmen Çiçek’in adını ve Kayseri Valiliğinin logosunu sosyal medya ve telefon iletişim bilgilerini kullanarak, SMA TİP 1 hastası annesi S.Ç. adına dolandırma maksatlı bağış kampanyası düzenlediğini tespit etti. Kayseri Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in ismi ve valiliğimizin logosu kullanılarak, sosyal medya ve telefon iletişim hatları kullanılarak, SMA TİP 1 hastası E.Ç.’nin annesi S.Ç. adına dolandırma maksatlı bağış kampanyası düzenlendiği tespit edilmiştir. Valiliğimize ait resmi sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in adı kullanılarak dolandırma maksatlı arayan numaralara itibar edilmemesi ve hemen emniyete bildirilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

İHA

Kayseri Gündem
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