Kayseri Valisi Çiçek: 'Melik Muhammed Gazi'nin mirası, özgürlük ve direnişin sembolüdür'

Danişmendli Hükümdarı Melik Muhammed (Mehmed) Gazi’nin vefatının 882'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programı, Cuma Namazına müteakip İl Protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Anma programında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Büyük bir gururla, büyük bir onurla, şehrimizin banisi, Türk İslam yurdu olmasını sağlayan büyüğümüzün huzurunda olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Sizlere de Cuma namazından sonra, soğuk havaya rağmen ayrılmadan, vefanızı göstermek adına burada olduğunuz için, Fatihalarla burada dua etmek için geldiğiniz için hassaten teşekkür ediyorum. Biz doğduk ezanlarla. Yaşıyoruz al bayrağın altında hür ve özgür. Ancak bu hep böyleydi gibi geliyor bize. Biz bu memlekette çok büyük bedeller ödedik. Bedel ödeye ödeye bugünlere geldik. Babasıyla beraber, Emir Melik Gazi ile beraber Haçlılar Kudüs'e kadar bütün toprakları almak için geldiklerinde büyük bir mücadele verdiler. O işgalin karşısında dimdik durdular. Çok büyük mücadelelerle burası bize bırakıldı. Ve huzurunda bulunduğumuz şahsiyet öyle bir toprak, öyle bir vatan bize bıraktı ki, her yerinde, camilerinde ezanlar okunuyor. Allah ezanlarımızı susturmasın. Allah bayrağımızı indirtmesin. Ben, dünya döndükçe burada özgür bir şekilde yaşamayı Cenabı Allah Türk milletine nasip etsin diye dua ediyorum” ifadelerinde bulundu.