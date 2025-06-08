Kayseri Valisi Çiçek'ten Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne Bayram Ziyareti: 'Gençlerimizi Kimseye Teslim Etmeyeceğiz'

Beraberindeki Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ile merkeze gelen Vali Çiçek, burada tedavi gören bireylerle sohbet etti. Yeşilay Şube Başkanı Çifçi, bağımlıların rehabilitasyon sürecinde önemli mesafe kaydettiğini vurgulayarak, “Belki de bir ilki gerçekleştirdik; bağımlılarla bayramlaşma ziyareti. Çok motive ve umut dolular” ifadelerini kullandı.

Bağımlı bireylerin “Pes etmeyeceğiz, buradan mezun olup sizinle gurur duyacağınız insanlar olacağız” şeklindeki sözleri Vali Çiçek’i derinden etkiledi. “Bir tek genci bile kurtarırsak her şey helal olur” diyerek bu mücadelenin önemine dikkat çeken Çiçek, gençleri zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini ve en ağır tedbirleri alacaklarını belirtti.

Vali Çiçek’in bu ziyaretinin, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığı ve tedavi gören bireylere moral verdiği gözlendi. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, bağımlılıkla mücadelede umut olmaya devam ediyor.