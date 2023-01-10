Kayseri Valisi Çiçek'ten Zincidere Mesire Alanı'na övgü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından yapımında sona gelinen Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile inceledi. Vali Çiçek, yapılan çalışmalardan övgüyle bahsederek, 'Burada muhteşem bir alan yapılmış. Baharla birlikte bütün Kayserilileri buraya bekliyoruz' dedi.

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  • 10.01.2023 11:42
  • Güncelleme: 10.01.2023 12:10
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Kayseri Valisi Çiçek'ten Zincidere Mesire Alanı'na övgü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından yapımında sona gelinen Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile inceledi. Vali Çiçek, yapılan çalışmalardan övgüyle bahsederek, “Burada muhteşem bir alan yapılmış. Baharla birlikte bütün Kayserilileri buraya bekliyoruz” dedi.

Vali Çiçek, Başkan Yalçın ile birlikte Talas’ın Zincidere Mahallesinde bulunan 100. Yıl Mesire Alanında incelemelerde bulundu. Soğuk ve kar yağışına rağmen ekiplerin çalışmalarını hummalı şekilde yürüterek yapımında sona gelinen bölgeyi gezen Vali Çiçek, hayranlığını ifade etti. Vali Çiçek; “Talas Belediye Başkanımız ve ekibi tarafından yapılan çalışmaların olduğu alandayız. Gerçekten muhteşem bir alan yapılmış. İçerisinde restoranı, kafeteryası, mescidi, lavabosu, kamelyası, piknik alanları, özellikle seyir terasları muhteşem olmuş. Hatta bunlar ne ara yapıldı diye şaşırıyorum. Taş mimari kullanılmış. Her türlü estetik düşünülmüş. Çok güzel olmuş. Bu çalışma aynı zamanda turizm çalışmalarına ilave oldu. Kayseri’ye değer katan bir çalışma olmuş. Bugün gördüklerimden çok memnun oldum. Bir sloganımız var. Kayseri’de bahar başka olacak diye. Gerçekten Talas Zincidere’de bambaşka olacak. Baharla birlikte bütün Kayserilileri burayı görmeye davet ediyorum. Çalışkan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “İki yıldan bu yana hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hem de Tarım ve Orman Bakanlığı ile temaslarımızla burasını bize tahsis ettiler. Biz de hemen Kayseri’ye kazandırmak üzere çalışmalarımıza başladık. 52 bin metrekarelik mesire alanını kullanıma açacağız. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte burası çok güzel olacak. Bakanlarımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve Başkan Yalçın konuşmalarının ardından gölet içinde yüzen ördeklere yem bırakırken, Zincidere-Başakpınar yolunda doğalgaz hat çalışması yapan işçilere kolaylıklar diledi.

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İHA

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