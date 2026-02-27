Kayseri Valisi, ERVA Spor Okulları Öğrencileri ve Aileleriyle İftarda Bir Araya Geldi

Vali Çiçek, iftar programında öğrenciler ve ailelerle bir arada olma fırsatı buldu. Programa katılan ERVA Spor Okulları öğrencileri, antrenörleri ve aileleri, Vali Çiçek ile birlikte orucunu açtı ve sohbet etti.

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bu iftar programı, spor okulları öğrencileri, aileleri ve antrenörleri arasındaki bağları güçlendirme ve kaynaşma amacı taşıyordu. Vali Çiçek'in öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelmesi, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağladı.

Bu tür etkinlikler, spor okullarının öğrencileri ve aileleri arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırarak, spor faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır. Kayseri Valiliği'nin düzenlediği iftar programı, bölgedeki spor camiasına verilen desteğin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.