Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Bayramda Anlamlı Ziyaret

Vali Çiçek, minik kahramanların gücüne ve neşesine tanık olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, hastanede hakim olan umut, sevgi ve dayanışma atmosferine vurgu yaptı.

Ziyareti sırasında çocuklarla sohbet eden, onlara moral veren ve sağlık çalışanlarının özverili çabalarına teşekkür eden Vali Çiçek, bu anlamlı günü paylaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Çocukların yüzlerinde gördüğü gülümsemenin her şeyden kıymetli olduğunu belirten Çiçek, sağlık çalışanlarının fedakârca yürüttükleri görevlerinin toplum için büyük değer taşıdığını söyledi.

Vali Çiçek’in bu anlamlı ziyareti, bayramın ruhunu sağlık çalışanları ve çocuklarla paylaşarak dayanışma ve birliktelik mesajı verdi.