Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Şehitler Camii ve Kuran Kursu'na Ziyaret
Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, hayırsever İsmail Davut Bayırbaşı tarafından yaptırılan Şehitler Camii ve Kuran Kursu'nu ziyaret ederek yaz kursuna katılan minik öğrencilerle bir araya geldi.
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