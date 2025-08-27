Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası Meclis Toplantısında

Toplantı, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleşti. Vali Çiçek’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve komite üyeleri ile basın mensupları da toplantıya katıldı.

Gülsoy: “Ektiğiniz Tohumların Meyvelerini Almak İçin Uzun Süre Çalışmak İstiyoruz”

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Vali Çiçek’i meclis toplantısında konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine katkılarından dolayı teşekkür etti. Gülsoy, iklim değişikliğinin önemine de vurgu yaparak, bu küresel soruna karşı daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

Küresel Ekonomik Belirsizlikler

Gülsoy, küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü ve ticaret savaşları, enerji krizi gibi faktörlerin dünya ticaretini zorlaştırdığını ifade etti. Kayseri iş dünyasının bu zorlukların üstesinden gelebileceğini belirten Gülsoy, alternatif pazarlara açılmanın ve dijitalleşmenin önemini vurguladı.

Nefes Kredisi ve KOBİ Destekleri

Gülsoy, Nefes Kredisi’nin KOBİ’ler için önemli bir destek olduğunu ve daha fazla firmayı kapsayan kredi imkanlarının hızla devreye alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, KOBİ tanımında yapılan düzenlemenin reel sektör için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Vali Çiçek: “Ticaret Odası Şehrin Kalbidir”

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin her yönüyle güçlü bir şehir olduğunu ve Ticaret Odası’nın bu gücün merkezinde yer aldığını ifade etti. Güvenlik alanında sağlanan başarılara da değinen Çiçek, genel hırsızlık olaylarında önemli düşüşler yaşandığını belirtti.

Tarım ve Turizmdeki Gelişmeler

Vali Çiçek, Kayseri’nin tarım alanında da güçlü olduğunu vurgulayarak, ekili tarım alanlarının Türkiye’de ilk 5’te yer aldığını ve tarımsal ihracatın 77 milyon dolara ulaştığını söyledi. Turizmde de önemli bir artış yaşandığını ifade eden Çiçek, 2023-2024 döneminde Kayseri’ye gelen turist sayısının arttığını belirtti.

Vali Çiçek’in Kayseri’de Kalma Kararı

Toplantının sonunda, Vali Çiçek’e Kayseri’de kalıp kalmayacağına dair bir soru yöneltildi. Çiçek, Kayseri’de kalmayı düşündüğünü ve burada hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Toplantı, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın Vali Çiçek’e hediye takdim etmesiyle sona erdi.