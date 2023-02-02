Kayseri ve Çevresine Don ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinin soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (02.02.2023) gece saatlerinden itibaren bölgemizin soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, Cuma günü sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin ediliyor. 03.02.2023 Cuma günü gece saatlerinde başlayacak kar yağışının bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada ayrıca; "Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.