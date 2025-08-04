  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları

Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre, Kayseri-Pınarbaşı, Hacılar-Erciyes-Develi, Kayseri-Niğde, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri güzergahlarında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre çalışma yapılan yollar şu şekilde; 
“Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-64.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır”.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 15 kişi tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
1 haftada 288 aranan şahıs yakalandı: 95'i tutuklandı
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Meteoroloji Katlı Kavşağı İnşaatı Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!