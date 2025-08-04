Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre çalışma yapılan yollar şu şekilde;

“Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-64.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır”.