Kayseri ve civarında çalışma yapılan yol durumları
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kayseri ve güzergahında yapılmakta olan yol çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre, Kayseri-Pınarbaşı, Hacılar-Erciyes-Develi, Kayseri-Niğde, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri güzergahlarında yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce Kayseri ve güzergahında devam etmekte olan yol yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Buna göre çalışma yapılan yollar şu şekilde;
“Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
Kayseri-Niğde yolunun 0-6.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-64.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğunda ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır”.