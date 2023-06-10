Kayseri ve Develi'nin manevi mimarlarından Numan Çelebi hoca anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Yazarlar Birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Numan Cebeci hocayı yine kendisi de bir İlahiyat Profesörü olan torunu Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci hoca anlattı.

Lütfullah Cebeci konuşmasında dedesinin Develi’de çok sevildiğini ve uzun yıllar müftülük görevi yürüttüğünü anlattı. Dedesi ile ilgili çeşitli hatıraları anlatan Lütfullah Cebeci kendisi dört yaşlarındaki iken dedesinin vefat ettiğini ve Develi’deki cenaze merasiminin büyük bir katılımla gerçekleştiğini anlattı. Özellikle Milli Mücadele döneminde verdiği katkılar ve vatandaşların Milli Mücadele’ye olan desteklerini sağlamak konusunda büyük çabalar gösteren ve bu konuda çok cesur hareket eden bir şahsiyet olduğunu anlattı. Milli Mücadele’ye destek verilmesi konusunda verdiği fetvanın çok etkili olduğunu ve gerek Kayseri’de gerekse yurdun diğer bölgelerinde Milli Mücadeleye önemli bir destek sağlanmasına vesile olduğunu vurguladı. Dedesinin Develi’de müftü olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra birtakım şikayetlere muhatap olduğunu kendisinin vaaz ve nasihatlerinden rahatsız olan bazı çevrelerin etkileri ile dedesinin Ankara’nın Kalecik ilçesine müftü olarak atandığını ve bu sürgün atamaya çok üzüldüğünü anlattı. Bu nedenle ailesinin bir kısmının Develi’de bir kısmının Ankara’da olmasından çok rahatsız olduğunu ifade etti. Buradaki görevinden sonra ise yine Ankara’nın Haymana ilçesinde görev yaptığını ve emekli olana kadar görevine devam ettiğini vurguladı. Lütfullah Cebeci dedesinin çok zengin bir kütüphanesinin bulunduğunu ve bu kitapların önce babasına sonra da kendisine geçtiğini ifade ederek, dedesinin ilim yolundaki gayretlerini devam ettirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

UZUN YILLAR SONRA ANLATILAN ATATÜRK’LE GEÇEN BİR DİYALOG

Prof. Lütfullah Cebeci konuşmasında uzun yıllar sonra dedesinin amcasına anlattığı ve çok ilginç bir anıyı da şöyle anlattı:

“Amcam bize de bu yaşananları daha sonra anlatmıştı. Amcamın anlattığına göre, bir gün dedemi jandarmalar gelip götürmüşler. Daha sonra kendisinin Ankara’ya götürüldüğünü öğrenmişler. Bir süre sonra dedem geri dönmesine rağmen herhangi bir şey anlatmamıştı. Fakat aradan uzun yıllar geçtikten sonra bu olayla ilgili olarak bazı şeyler anlatmış. Ankara’ya götürüldükten sonra bir süre kapalı bir yerde tutulduğunu ve daha sonra buradan çıkarılıp Atatürk’ün yanına götürüldüğünü anlatmış. Burada kendisinin karşısında aralarında geçen diyalogu da şöyle anlatmış. Atatürk’ün yanına vardığımızda bana hitaben hoca sana bir soru soracağım diye söyledikten sonra, benimle ilgili ne düşünüyorsun. Beni cehennemlik mi cennetlik mi olarak görüyorsun bu soruma ne cevap verirsin deyince. Dedem Numan Cebeci hoca, efendim ben sizin cennetlik mi cehennemlik ki olduğunuzu bilemem, bunu ancak Allah bilir cevabını verince. Kendisinin dedemin bu cevabının hoşuna gittiğini ve önünde duran listeye bakarak bu listedeki bazıları gibi sen yağcılık da yapmadın, sen cehennemliksin de demedin diye cevap verdikten sonra kendisini tekrar Develi’deki görevine gönderdiğini anlatmış. Tabii bu olayı ölünceye kadar kimseye anlatmama sözünü de alarak. Dedemin bu olayı Atatürk’ün ölümünden uzun yıllar sonra anlattığını ve nükteli bir insan olduğu için arada insanları güldürmeyi sevdiği için bu olayı anlatırken evet ölünceye kadar anlatmayacaksın dedim ama kim ölünceye kadar bunu konuşmadık bu yüzden ölmeden önce bunu sana anlatıyorum diyerek esprili bir şekilde anlattığını da amcam bizlere aktarmıştı.”

Prof. Lütfullah Cebeci konuşmasında daha sonra dedesinin yazdığı bir kitap taslağından bahsederek bu yazılan nüshayı dinleyicilere göstererek içeriği ile ilgili bilgiler verdi. İçerisinde Peygamber Efendimiz ilgili onu öven çeşitli şiirlerin olduğunu anlattı.

Programın son bölümünde de Lütfullah hoca dedesi Numan Cebeci hoca ile ilgili soruları cevaplandırdı ve ardından hatıra fotoğrafının çekilmesi ile program sona erdi.