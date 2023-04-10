Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde 4 gün boyunca yağışlı hava hakim olacak. Kayak sezonunun devam ettiği Erciyes'te de aralıklarla sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir düşüş beklenmiyor. 

PAYLAŞ
  • 10.04.2023 10:31
  • Güncelleme: 10.04.2023 10:33
  • 44
Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 10-14 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu haftanın ilk 4 günü yağışlı geçecek. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 6 en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise az bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık en düşük 1 en yüksek 18 derece olarak tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK    
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden ve halen sezonun devam ettiği Erciyes’te de yarından itibaren 4 gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 5, en yüksek 8 derece olması tahmin ediliyor. 

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 0, en yüksek 17 derece
Bünyan: En düşük 2, en yüksek 17 derece
Develi: En düşük 4, en yüksek 18 derece 
Felahiye: En düşük 0, en yüksek 16 derece 
Hacılar: En düşük 1, en yüksek 16 derece
İncesu: En düşük 2, en yüksek 16 derece 
Özvatan: En düşük eksi 1, en yüksek 15 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 2, en yüksek 16 derece 
Sarıoğlan: En düşük 1, en yüksek 16 derece 
Sarız: En düşük 1, en yüksek 14 derece 
Talas: En düşük 2 , en yüksek 17 derece 
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 16 derece 
Yahyalı: En düşük 1, en yüksek 17 derece 
Yeşilhisar: En düşük 3, en yüksek 18 derece.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü kutlandı

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

DAHA FAZLA
Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Kayserispor bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Büyükşehir'den kırsala '3 milyon metrekare' kilit parke

Büyükşehir’den kırsala ‘3 milyon metrekare’ kilit parke

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda