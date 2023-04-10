Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 10-14 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu haftanın ilk 4 günü yağışlı geçecek. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 6 en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise az bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık en düşük 1 en yüksek 18 derece olarak tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden ve halen sezonun devam ettiği Erciyes’te de yarından itibaren 4 gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 5, en yüksek 8 derece olması tahmin ediliyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 0, en yüksek 17 derece

Bünyan: En düşük 2, en yüksek 17 derece

Develi: En düşük 4, en yüksek 18 derece

Felahiye: En düşük 0, en yüksek 16 derece

Hacılar: En düşük 1, en yüksek 16 derece

İncesu: En düşük 2, en yüksek 16 derece

Özvatan: En düşük eksi 1, en yüksek 15 derece

Pınarbaşı: En düşük eksi 2, en yüksek 16 derece

Sarıoğlan: En düşük 1, en yüksek 16 derece

Sarız: En düşük 1, en yüksek 14 derece

Talas: En düşük 2 , en yüksek 17 derece

Tomarza: En düşük 0, en yüksek 16 derece

Yahyalı: En düşük 1, en yüksek 17 derece

Yeşilhisar: En düşük 3, en yüksek 18 derece.