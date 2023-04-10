Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023
Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde 4 gün boyunca yağışlı hava hakim olacak. Kayak sezonunun devam ettiği Erciyes'te de aralıklarla sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir düşüş beklenmiyor.
- 10.04.2023 10:31
- Güncelleme: 10.04.2023 10:33
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 10-14 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde bu haftanın ilk 4 günü yağışlı geçecek. Sıcaklıklar ise gece dahil artı değerlerde seyredecek. Salı günü sıcaklığın en düşük 6 en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise az bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık en düşük 1 en yüksek 18 derece olarak tahmin ediliyor.
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.
ERCİYES’TE AYNI HAVA DURUMU HAKİM OLACAK
Dünyanın önemli kayak merkezlerinden ve halen sezonun devam ettiği Erciyes’te de yarından itibaren 4 gün boyunca sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar da hafta boyunca en düşük eksi 5, en yüksek 8 derece olması tahmin ediliyor.
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ
Akkışla: En düşük 0, en yüksek 17 derece
Bünyan: En düşük 2, en yüksek 17 derece
Develi: En düşük 4, en yüksek 18 derece
Felahiye: En düşük 0, en yüksek 16 derece
Hacılar: En düşük 1, en yüksek 16 derece
İncesu: En düşük 2, en yüksek 16 derece
Özvatan: En düşük eksi 1, en yüksek 15 derece
Pınarbaşı: En düşük eksi 2, en yüksek 16 derece
Sarıoğlan: En düşük 1, en yüksek 16 derece
Sarız: En düşük 1, en yüksek 14 derece
Talas: En düşük 2 , en yüksek 17 derece
Tomarza: En düşük 0, en yüksek 16 derece
Yahyalı: En düşük 1, en yüksek 17 derece
Yeşilhisar: En düşük 3, en yüksek 18 derece.