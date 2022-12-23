Kayseri ve Gaziantep OSB İtfaiyelerinden ortak tatbikat

Türkiye'nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Kayseri OSB itfaiye teşkilatı farkını ortaya koydu. Kayseri OSB İtfaiyesi'nin tecrübelerinden yararlanmak üzere Gaziantep OSB İtfaiyesi'nden bir ekip Kayseri'ye geldi.

PAYLAŞ
  • 23.12.2022 10:21
  • Güncelleme: 23.12.2022 10:28
  • 96
Kayseri ve Gaziantep OSB İtfaiyelerinden ortak tatbikat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Kayseri OSB itfaiye teşkilatı farkını ortaya koydu. Kayseri OSB İtfaiyesi’nin tecrübelerinden yararlanmak üzere Gaziantep OSB İtfaiyesi’nden bir ekip Kayseri’ye geldi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İtfaiye Yangın Güvenlik Komisyonu toplantısı için Kayseri’de bulunan Gaziantep OSB İtfaiyesi’nden 4 kişilik ekip, Kayseri OSB İtfaiyesi ile ortaklaşa tatbikat gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB’ler arasında işbirliğine büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede Kayseri OSB İtfaiyesi’nin Gaziantep OSB İtfaiyesi personeli ile güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Bu tür ortak çalışmaların OSB’lerdeki farklı uygulamaların karşılaştırılması ve yeni adımlar atılması noktasında önem arz ettiğini ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB’de yapılan itfaiye intibak eğitimine katılan tüm personeli kutladığını söyledi. Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi de, Gaziantep OSB İtfaiyesi Müdürü Cihan Üren ve 3 grup amirine teşekkür ederek, mesleki bir bilgi paylaşımını önemine vurgu yaptı. Kazi, itfaiyecilerin en büyük dayanağının sürekli eğitim çalışmasında bulunmaları olduğunu kaydetti.

Gaziantep OSB İtfaiye Müdürü Cihan Üren ise ortak bir tatbikat, arama kurtarma ve yangın söndürme ile ilgili bilgi ve fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, Kayseri OSB İtfaiyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Düzenlenen tatbikatta; Kayseri OSB İtfaiyesi ve Gaziantep OSB İtfaiyesinden yaklaşık 15 personel uygulamalı eğitim faaliyetinde bulundu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Çanakkale Şehidinin torunundan duygu dolu söyleşi

Çanakkale Şehidinin torunundan duygu dolu söyleşi

Başkan Büyükkılıç'tan Kent Ekmek Fabrikası'nda İnceleme

Başkan Büyükkılıç'tan Kent Ekmek Fabrikası'nda İnceleme

Torbacıların korkulu rüyası: Güven timleri

Torbacıların korkulu rüyası: Güven timleri

Kayseri polisi 1 haftada 54 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri polisi 1 haftada 54 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri Büyükşehir en çok habere konu olan 3. Belediye

Kayseri Büyükşehir en çok habere konu olan 3. Belediye

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kayseri'ye bayilik vermek bizim için gururdur'

“Kayseri’ye bayilik vermek bizim için gururdur”

Kayseri'ye hafta sonu kar geliyor

Kayseri’ye hafta sonu kar geliyor

DAHA FAZLA
Kayserispor'un kupadaki rakibi Antalyaspor oldu

Kayserispor’un kupadaki rakibi Antalyaspor oldu

Kayserispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Kayserispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

Net asgari ücret 451 dolar

Net asgari ücret 451 dolar

KOSGEB'den mobilya sektörüne girmek isteyen yatırımcılara destek ödemesi

KOSGEB’den mobilya sektörüne girmek isteyen yatırımcılara destek ödemesi