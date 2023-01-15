Kayseri ve ilçeler arası ulaşım zam tarifesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Kayseri ve ilçeler arası toplu ulaşım ücretleri de zamlandı. Fiyat artışları bugün itibariyle geçerli olacak. 

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  • 15.01.2023 14:23
  • Güncelleme: 15.01.2023 14:23
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Kayseri ve ilçeler arası ulaşım zam tarifesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla toplu ulaşımın ana gider kalemi olan işçilik, bakım, yedek parça ve benzeri giderlerdeki fiyat artışları gerekçe gösterilerek toplu ulaşımda zam kararı alındı. Şehir içi ulaşım tarifesi dün açıklanmıştı. Şehir içi ulaşım bugünden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet 8,5 lira, indirimli bilet ise 4,25 lira olarak belirlendi. Kayseri ve ilçeler arası tarife de belli oldu. En uzak ilçe olan Sarız’a kent merkezinden yolculuk 65,90 liraya, en yakın ilçe olan Bünyan’a şehir merkezinde yolculuk 20,15 liraya çıktı. 

Kayseri’den hareketle ilçelere yolculuk yapmak isteyenler artık şu ücretleri ödeyecek; 
Akkışla- Kayseri arası tam bilet: 43,90 TL, indirimli fiyat: 30,35 TL
Felahiye- Kayseri arası tam bilet: 34,35 TL, indirimli fiyat: 26,15 TL
Pınarbaşı- Kayseri arası tam bilet: 44,75 TL, indirimli fiyat: 37,75 TL
Sarıoğlan- Kayseri arası tam bilet: 30,35 TL, indirimli fiyat: 22,90 TL
Sarız- Kayseri arası tam bilet: 65,90 TL, indirimli fiyat: 55,35 TL
Tomarza- Kayseri arası tam bilet: 28,25 TL, indirimli fiyat: 18,15 TL
Bünyan- Kayseri arası tam bilet: 20,15 TL, indirimli fiyat: 8,00 TL
Özvatan- Kayseri arası tam bilet: 34,90 TL, indirimli fiyat: 26,15 TL
Develi- Kayseri arası tam bilet: 28,25 TL, indirimli fiyat: 18,25 TL
Develi-İncesu- Kayseri arası tam bilet: 36,75 TL, indirimli fiyat: 29,25 TL
Yahyalı- Kayseri arası tam bilet: 52,15 TL, indirimli fiyat: 41,15 TL
Yeşilhisar- Kayseri arası tam bilet: 33,90 TL, indirimli fiyat: 26,15 TL.

1ha

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