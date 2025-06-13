  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri ve Sivas Arasında Gönül Köprüleri Kuruluyor

Kayseri ve Sivas Arasında Gönül Köprüleri Kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir programı çerçevesinde Sivas'ın 10 belediyesi ile iş birliği yaparak yeni bağlantılar oluşturdu. Gemerek'te düzenlenen etkinlikte, Başkan Büyükkılıç, iki şehir arasındaki dayanışmanın güçlendirileceğine dikkat çekti.

Kayseri ve Sivas Arasında Gönül Köprüleri Kuruluyor

Kardeş Şehir İlişkileri Başlatıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen kardeş şehir çalışmaları kapsamında, Sivas’ın Doğanşar, Gemerek, Gölova, Hafik, İmranlı, Kangal ilçeleri ile Yıldız, Cemel, Gürçayır ve Güneykaya beldeleriyle kardeş belediye ilişkisi tesis etti.

 İş Birliği ve Dayanışma Vurgusu

Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Sivaslı belediye başkanları ile bir araya gelen Büyükkılıç, belediye personeline de başarılar dileyerek, kardeş belediyelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti. “Şehirlerarası bu gönül köprüleri, hizmetlerimizi daha güçlü ve verimli hâle getirecektir” dedi.

Ortak Projeler ve Deneyim Paylaşımı

Görüşmede yerel yönetimler arasında ortak projeler geliştirilmesi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. Büyükkılıç, “Kardeş belediye olarak artık yerel kalkınma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz” diyerek, ev sahipliğinden dolayı Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten’e ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

Esnaf Ziyareti ve İstişare Toplantısı

Cuma namazının ardından Gemerek'teki çarşı ve semt pazarı esnafını ziyaret eden Büyükkılıç, ilçenin güzel insanlarıyla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra, Sivas’ın 10 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilat başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, gönül köprülerinin güçlendirilmesine yönelik kararlar alındığını belirten Büyükkılıç, “Alınan her kararın, birlik ruhumuzu pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu yeni kardeş şehir ilişkileri, Kayseri ve Sivas arasında daha güçlü bir iş birliğinin temellerini atıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu, 'İş dünyamızın taleplerini gündeme taşıyoruz'
Milletvekili Çopuroğlu, “İş dünyamızın taleplerini gündeme taşıyoruz”
Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek
Aşık Seyrani Anısına Şiir Yarışması Ödül Töreni Develi'de Gerçekleşecek
Kayseri'de Yeni Bir Spor ve Turizm Destinasyonu: Kano'cular Buraya Akacak
Kayseri’de Yeni Bir Spor ve Turizm Destinasyonu: Kano'cular Buraya Akacak
Kocasinan İkram Çeşmesi Gönülleri Fethediyor
Kocasinan İkram Çeşmesi Gönülleri Fethediyor
E-38, Babalar Günü İçin Özel İndirimler Sunuyor
E-38, Babalar Günü İçin Özel İndirimler Sunuyor
Kayseri'de Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı İçin Önemli Adım
Kayseri’de Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı İçin Önemli Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!