Kayseri ve Sivas Arasında Gönül Köprüleri Kuruluyor

Kardeş Şehir İlişkileri Başlatıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen kardeş şehir çalışmaları kapsamında, Sivas’ın Doğanşar, Gemerek, Gölova, Hafik, İmranlı, Kangal ilçeleri ile Yıldız, Cemel, Gürçayır ve Güneykaya beldeleriyle kardeş belediye ilişkisi tesis etti.

İş Birliği ve Dayanışma Vurgusu

Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Sivaslı belediye başkanları ile bir araya gelen Büyükkılıç, belediye personeline de başarılar dileyerek, kardeş belediyelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti. “Şehirlerarası bu gönül köprüleri, hizmetlerimizi daha güçlü ve verimli hâle getirecektir” dedi.

Ortak Projeler ve Deneyim Paylaşımı

Görüşmede yerel yönetimler arasında ortak projeler geliştirilmesi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı. Büyükkılıç, “Kardeş belediye olarak artık yerel kalkınma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz” diyerek, ev sahipliğinden dolayı Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten’e ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

Esnaf Ziyareti ve İstişare Toplantısı

Cuma namazının ardından Gemerek'teki çarşı ve semt pazarı esnafını ziyaret eden Büyükkılıç, ilçenin güzel insanlarıyla sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra, Sivas’ın 10 ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilat başkanlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, gönül köprülerinin güçlendirilmesine yönelik kararlar alındığını belirten Büyükkılıç, “Alınan her kararın, birlik ruhumuzu pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu yeni kardeş şehir ilişkileri, Kayseri ve Sivas arasında daha güçlü bir iş birliğinin temellerini atıyor.