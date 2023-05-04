Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB), Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı ağırladı.

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  • 04.05.2023 14:50
  • Güncelleme: 04.05.2023 15:06
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya’yı ağırladı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, “Esnafımız hiçbir zaman yalnız bırakılmadı. Sizlerin nezdinde, devletimize ve hükümet yetkilerimize, esnaf ve sanatkârlarımız adına verilen destekler ve sağlanan kolaylıklar dolayısıyla teşekkür ederim” dedi. Başkan İbrahim Kaya da, esnafa yönelik desteklerin süreceğini belirterek, KESOB Başkanı Odakır’a misafirperverliği için teşekkür etti.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, KESOB Konferans Salonu’nda esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Kayseri Vergi Dairesi Tahsilat Müdürü Cengiz Bağcı, Kayseri Vergi Dairesi İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Armutçu, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Usül Müdürü Mustafa Sevim, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ile Birlik’e bağlı Odalar’ın başkanları ve genel sekreterler katıldı.

Toplantıda konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, esnaf ve sanatkârların ödediği vergiler hakkında yapılan iyileştirmeler ve düzenlemelere değindi. Gerek yapılan düzenlemelerin gerekse 7440 numaralı yapılandırma kanunun esnafı rahatlattığını vurgulayan Başkan Şeyhi Odakır, “Devletimiz ve hükümetimiz esnafın her zamana destekçisi olmaya gayret etmiştir. 32 bin esnaf ve sanatkârın temsilcisi olarak ne zaman devletimize, hükümet yetkililerimize başvursak elimiz boş dönmedik. Her zaman desteklerini gördük, sağladıkları kolaylıkları yaşadık. Bundan dolayı Kayseri Vergi Dairesi Başkanımız Sayın İbrahim Kaya nezdinde, devletimize ve hükümet yetkililerimize esnafımıza verdikleri destekler ve iyileştirmeler, yapılandırma paketleri için şükranlarımızı sunuyorum. Esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek sorularımızı cevaplandıracakları, sorunlarımızı dinleyecekleri, çözüm önerileri hakkında istişare yapmamıza olanak sağladıkları için saygıdeğer Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Esnafımızın yararına olacak işlerde her kimin emeği varsa Allah razı olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya da yaptığı konuşmasında, “Düzenlenen toplantı için Sayın Şeyhi Odakır’a ve katılım gösteren esnaflarımızın temsilcileri kıymetli oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada toplanmamızın temel amacı 7440 numaralı yapılandırma kanunu hakkında detaylı bilgiler vermek olacak. Sunumlarımızın ardından da sorularınızı ve taleplerinizi dinleyeceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 7440 numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında sunumlar yapıldı, kanunun kapsamı ve içeriğine dair bilgiler verildi. Sunumların ardından soru cevap kısmına geçildi. Soru cevap kısmında katılımcılar, vergi dairesi yetkililerine esnafın sorun ve talepleri hakkında sorular yöneltti.

Program, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya’ya KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından plaket takdim edilmesiyle ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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İHA

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