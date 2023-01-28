Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına İbrahim Kaya atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı. 

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  • 28.01.2023 11:48
  • Güncelleme: 28.01.2023 11:48
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Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına İbrahim Kaya atandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda göre Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına da atama yapıldı. 

Eylül 2022’de Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı görevinden alınan Şahin Demirci’nin yerine asaleten yeni atama yapılmamıştı. Başkanlığı vekaleten Sezer Sarı yürütüyordu. 

Bugün yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2. ve 3’üncü maddeleri gereğince Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya atandı. 

İBRAHİM KAYA KİMDİR?

1979 yılında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İslahiye’de tamamladı. 1998 yılında muhasebe bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Adana Defterdarlığında göreve başladı. 2005 yılında Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlayıp. 2009 yılında Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Denetmeni olarak atandı. 2011-2013 yılları arasında Malatya ve Kahramanmaraş Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler (KOÖM) Grup Başkanlıklarında Vergi Müfettişi olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren Kahramanmaraş KOÖM Grup Başkanlığında Grup Başkan Yardımcılığı yaptı. 2014 Ekim ayından itibaren Hatay KOÖM Grup Başkanlığında, Grup Başkanı olarak görev yapmakta iken, 15.10.2015 tarihinde Maliye Bakanlığınca Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı. Bugün yayımlanan 28 Ocak 2023 Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığına atandı. İbrahim Kaya evli ve 3 çocuk babasıdır.

1ha

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