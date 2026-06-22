Kayseri Vizyonu Uluslararası Arenada

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar, sosyal belediyecilik uygulamaları, turizm hamleleri, spor projeleri ve şehircilik vizyonu, 2026 yılının ilk altı ayında Ankara’dan diplomasi dünyasına kadar geniş bir çevrenin dikkatini çekti. Devletin zirvesinden önemli isimler, siyasi aktörler, büyükelçiler, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum heyetleri Kayseri’de Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde verilen ortak mesajda Kayseri’nin artık yalnızca Türkiye’nin üretim ve ticaret merkezi değil, aynı zamanda şehircilikte, sosyal belediyecilikte, sporda ve turizmde örnek gösterilen bir şehir konumuna yükseldiği vurgulandı.

Ocak Ayında Yoğun Temas Trafiği

2026 yılının ilk ayında Kayseri, önemli ziyaretlere ev sahipliği yaptı. 12 Ocak’ta TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Başkan Büyükkılıç ile birlikte Naciye–Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

13 Ocak’ta eski Başbakan Tansu Çiller, Erciyes Kayak Merkezi’nde Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi. Görüşmede Erciyes’in dört mevsim turizm vizyonu ve bölgedeki yatırımlar ele alındı.

24 Ocak’ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin ayrıca Erciyes’te incelemelerde bulunarak kentin eğitim ve turizm yatırımlarını yakından gördü.

29 Ocak’ta Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek Kayseri’nin gelişim süreci ve yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şubatta Diplomasi ve Hükümet Temasları Öne Çıktı

3 Şubat’ta Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği öncülüğünde Kayseri’ye gelen gazeteci ve influencerlardan oluşan heyet, Başkan Büyükkılıç tarafından kabul edildi. Heyete Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turizm değerleri anlatıldı.

Aynı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek şehirde yürütülen dönüşüm ve yatırım projeleri hakkında bilgi aldı.

11 Şubat’ta Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Başkan Büyükkılıç’ın konuğu oldu. Görüşmede Kayseri’nin uluslararası iş birliği potansiyeli ve ekonomik gücü değerlendirildi.

27 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Kayseri’nin gelişimi ve belediyecilik vizyonuna ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Martta Sosyal Belediyecilik ve Kültür Gündemdeydi

7 Mart’ta Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Murat Emre ile Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, Başkan Büyükkılıç ile birlikte Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

14 Mart’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Poyraz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Büyükkılıç ile görüşerek ulaşım yatırımlarını değerlendirdi.

Aynı gün AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Kayseri’nin gelişimine yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

30 Mart’ta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret ederek kültür ve turizm alanındaki iş birlikleri ile Kayseri’nin yükselen turizm potansiyelini değerlendirdi.

Nisan Ayında Kayseri Uluslararası İlginin Merkezi Oldu

3 Nisan’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi. Ercan, Kayseri ziyareti sırasında, “Uçak inerken hangi Avrupa şehrine indik diye düşündüm” sözleriyle şehrin görünümüne hayranlığını dile getirdi.

6 Nisan’da önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Kayseri’nin belediyecilik alanında örnek gösterilen şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

11 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Büyükkılıç ile bir araya gelerek Kayseri’nin Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

14 Nisan’da Çekya’nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, 15 Nisan’da ise Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, Başkan Büyükkılıç tarafından Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlandı. Görüşmelerde Kayseri’nin sanayi, ticaret, eğitim ve turizm alanlarındaki güçlü yapısı ele alındı.

16 Nisan’da Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ikinci kez Kayseri’de Başkan Büyükkılıç ile bir araya gelirken, Kayseri’nin birlik ruhu ve ortak akıl kültürüne dikkat çekti.

17 Nisan’da Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve beraberindeki heyet Kayseri’de ağırlandı. Görüşmelerde spor yatırımları, tesisleşme hamleleri ve “2029 Dünya Spor Başkenti” hedefi değerlendirildi.

26 Nisan’da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Yenişehirlioğlu, Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mayısta Sosyal ve Uluslararası İş Birlikleri Güçlendi

5 Mayıs’ta Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği heyeti, Başkan Büyükkılıç’ın konuğu oldu. Görüşmede dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

15 Mayıs’ta Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Büyükkılıç ile bir araya gelerek, çeşitli temaslarda bulundu.

Haziranda Kayseri’nin Küresel Vizyonu Güçlendi

Haziran ayında Kayseri, ulusal ve uluslararası ölçekte önemli organizasyonlara ve üst düzey ziyaretlere ev sahipliği yaptı.

7 Haziran’da “Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi” temasıyla düzenlenen forum; Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve yaklaşık 500 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

11 Haziran’da uluslararası spor dünyasının önemli organizasyonlarından ACES Women Allies Global Summit’in ev sahipliği bayrağı Kayseri’ye teslim edildi. Başkan Büyükkılıç, organizasyonun Kayseri’de gerçekleştirilecek olmasının kent adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Bayrak, ACES Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Genel Sekreteri Adem Sever tarafından takdim edildi.

19 Haziran’da ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar kapsamında Kayseri’ye gelerek Başkan Büyükkılıç tarafından Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlandı.

Kayseri’ye Yönelen İlgi, Şehrin Yükselen Değerinin Göstergesi

Bakanlardan büyükelçilere, genel başkan vekillerinden uluslararası kuruluş temsilcilerine, akademisyenlerden sivil toplum heyetlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen ziyaretler; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının, şehir vizyonunun ve yatırım hamlelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte yakından takip edildiğini ortaya koydu.

2026 yılının ilk altı ayında yaşanan yoğun ziyaret trafiği, Kayseri’nin artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen heyetlerin de ilgiyle takip ettiği, örnek aldığı ve iş birliği geliştirmek istediği şehirlerden biri haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.