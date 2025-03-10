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Kayseri Voleybol Kulübü, Bölgesel Lig'de finallerde

Kayseri Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi'nde müsabakalar sonucunda Kayseri Voleybol Kulübü, Bölgesel Lig'de finallerine gitmeye hak kazandı.

Kayseri Voleybol Kulübü, Bölgesel Lig'de finallerde

Kayseri Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi Kayseri Voleybol Kulübü, Nevşehir Avanos Anadolu Spor ve Kayseri Hoppy Spor’un katılımı ile gerçekleşti. 

Kayseri Voleybol Kulübü son oynanan maçta Kayseri Hoppy Spor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Çıktığı 3 maçı da kazanan Kayseri Voleybol Kulübü grupları geçerek finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Finallerde de başarılı olan takımlar gelecek sezon 2’nci Lig’de mücadele edecek.

Haber Merkezi

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