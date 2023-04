Kayseri, yabancı turist girişinde 7. sırada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu zengin ve çeşitli turizm değerlerini, kent sakinleri ile misafirlere kazandırma yolunda büyük mesafe kat ederken, kadim kent Kayseri’nin her platformda tanıtılmasına da ön ayak oluyor. Büyükşehir’in özverili çalışmaları Kayseri turizmine de yansırken, Kayseri, şehirler içerisindeki havayolu ile yabancı ziyaretçi giriş miktarında 7’nci sırada yer aldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, köklü tarihi, canlı doğası ve kendine özgü kültürü ile Anadolu’nun merkezindeki turizm kenti Kayseri’nin söz konusu turizm değerlerini bir bir öne çıkararak turizm potansiyelini işletiyor.

Tarih ve doğa harikası vadiler turizme dönüşüyor

Geçmişten bugüne Erciyes Kayak Merkezi ile Yüksek İrtifa Kamp Merkezi gibi doğa ve spor turizmine yönelik tesislerinin ötesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki hemen her kulvarda yürüttüğü turizm değerlerine yönelik dokunuşları kapsamında Büyükşehir, hem tabiat hem de tarihi unsurları içerisinde bulunduran Erdemli, Koramaz ve Soğanlı Vadilerinin ulaşım imkânlarını attırıp, yapıların restorasyonunu gerçekleştirerek, peyzaj ve tesisleşme çalışmalarına ön ayak olurken, öte yandan balon turizmini de Soğanlı Vadisi’nde başlatarak bu değerleri bütünüyle turizme kazandırırken, tanıtım faaliyetlerini de diğer taraftan yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca dünyanın en yüksek şelalelerinden birisi olan Yahyalı’daki Kapuzbaşı Şelalesi’ne ulaşımın da rahatlatılması ve güvenli hale getirilmesi bağlamında, yol yenileme ve genişletme çalışmalarını gerçekleştirirken, cam teras projesine de devam ediyor.

Kayseri müzeler şehri oluyor, festival ve yarışmalarla bezeniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel önem verdiği müzelerin sayısını her geçen gün arttırmaya yönelik çalışmalarını dur duraksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, Kayseri’yi bir müzeler şehri yapma hedefiyle temasına göre etnoğrafya müzesi, arkeoloji müzesi, paleontoloji müzesi, basın müzesi, kayadan oyma Kültepe Kaniş-Karum Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi gibi yapılan, yapılmış ve hizmetini sürdüren ve yapılacak olan çok sayıda müze ile bu kulvarda da turizm çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi, yarı maratonlar ile Off-Road Festivalleri, etnospor ve okçuluk müsabakaları, bisiklet yarışları gibi ulusal ve uluslararası pek çok türden etkinliklerle, şehri festival ile yarışmalarla süsleyerek turizme entegre ediyor.

İlçelerin dokusuna göre turizm girişimleri

Bünyan’da Selçuklu dönemine ait tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nı restore edip, içerisinde tesis kurarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, buna benzer örnekleri diğer ilçeler de hayata geçirerek turizme kırsalın katkısını diğer yönüyle turizmin de kırsala katkısını sağlıyor. Bu kapsamda İncesu’da Karamustafa Paşa Kervansarayı, Arasta Çarşısı, yine Bünyan’da Karatay Hanı Kervansarayı gibi kırsaldaki projeleri hayata geçiriyor.

Sağlık turizminde de iddiası olan şehrin belediyesi ‘Kayseri Büyükşehir’

Turizmin her kulvarında turizm değerine sahip olan Kayseri’nin yine turizmin hemen her alanında çalışması bulunan belediyesi Büyükşehir, sağlık turizmine yönelik de girişimlerde bulunuyor. Doktor Başkan Büyükkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi çatısı altında Kayseri Şehir Hastanesi’ne tıp fakültesi kazandırırken, şehrin sahip olduğu sağlık potansiyeline ek olarak Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Hospice, Glütensiz Kafe gibi yeni tesisleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile de protokol imzalayarak çalışmalar yapmaya başlayan ve bu kapsamda Kayseri’deki sağlık turizmine yönelik web sitesi de oluşturan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, sağlık altyapısını her geçen gün güçlendirmeye ve çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

Tarih ve turizm bir arada

Binlerce yıllık kadim geçmişi dolayısıyla sahip olduğu tarihi turizm dokusuna her fırsatta restorasyon ile tadilat ile ve tesisleştirerek katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mahallesi, Kızılköşk, Keykubadiye Sarayı ve Kültepe Kaniş-Karum gibi önemli tarihi değerleri de ayağa kaldırma çalışmaları ile turizme destek oluyor.

Büyükşehir’den İncesu’da tarihe ışık tutacak kazı çalışması

İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar tüm hızıyla sürüyor. İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandığında tarihi yeniden yazacak bu mozaik yapısı turizme kazandırılacak.

Gastronomi çalıştayı ve kitapçığı ile turizme destek

Kadim geçmişe sahip Kayseri’nin zengin gastronomi değerlerine yönelik çalıştay ve kitaplaştırma çalışmaları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil oldu. Bu anlamda da turizme katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen misafirlerine yönelik sahip olduğu kafe ve restoranları ile de şehrin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Kültür Yayınları da turizmin gelişmesine elçi oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlığı sürecinde Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile Kayseri’yi tanıtan toplam 44 eseri yazın dünyasına kazandırdı. Kayseri’nin turizm anlamında tanıtımını kitap sayfaları arasından da gerçekleştiren Büyükşehir, pek çok TV programı ile de bu kulvarda katkısını arttırıyor.

Kayseri, şehirler içerisinde, havayolu ile şehre gelen yabancı ziyaretçi miktarında 7’nci

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin kış turizmi, gastronomi, sağlık ve kültür turizmi gibi konularda yürüttüğü tüm özverili çalışmalar, Kayseri turizmine de yansıyor. Bu anlamda Kayseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu son turizm ziyaretçi istatistiklerinde, 1 ayda hava yolu ile toplam 6 bin 643 yurt dışı ziyaretçisini ağırlayarak şehirler içerisindeki havayolu ile yabancı ziyaretçi giriş miktarında Muğla’nın ardından 7’nci sırada yer aldı.