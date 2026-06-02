Kayseri Yağlaması Venezuela televizyonlarında tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti Karakas Büyükelçiliği himayelerinde ve Karakas Yunus Emre Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, UCAB Üniversitesi öğrencileri, Karakas Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ve Karakas Maarif Okulu velilerine yönelik uygulamalı atölye çalışmaları düzenledi. Çalışmalarda Kayseri'nin önemli gastronomik değerlerinden biri olan Kayseri Yağlaması'nın yapımı ve kültürel önemi anlatıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevision’da yayınlanan “Portadas Al Día” programına konuk olan Dr. Öğr. Üyesi Ülker, Türk mutfağının tarihsel ve kültürel zenginliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında Kayseri Yağlaması hazırlayan Ülker, yemeğin yapım aşamalarını ve Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı.

Programın son bölümünde ise Karakas’ta yaşayan Türk toplumu için Yunus Emre Enstitüsü’nde Kayseri mutfağı temalı özel bir açık büfe organizasyonu gerçekleştirildi. Kayseri’ye özgü lezzetlerin sunulduğu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.