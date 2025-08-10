Kayseri Yağlamasının 1 dilimi kaç kalori?
Kayseri'nin sevilen lezzetlerinden yağlama, birçok kişi tarafından lezzetle tüketiliyor. Tavada veya tandırda pişirilen yufkaların üzerine kıyma karışımı dökülerek hazırlanan, isteğe göre sarımsaklı yoğurt ile servis edilen yağlamanın 1 dilimi ortalama 70 kalori.
