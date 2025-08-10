Kayseri Yağlamasının 1 dilimi kaç kalori?

Kayseri'nin sevilen lezzetlerinden yağlama, birçok kişi tarafından lezzetle tüketiliyor. Tavada veya tandırda pişirilen yufkaların üzerine kıyma karışımı dökülerek hazırlanan, isteğe göre sarımsaklı yoğurt ile servis edilen yağlamanın 1 dilimi ortalama 70 kalori.

Nesilden nesile aktarılan Kayseri Yağlaması, yalnızca Kayseri'nin değil tüm Türkiye'nin sevdiği  lezzetlerden bir tanesi. Tavada veya tandırda pişirilen yufkaların üzerine kıyma karışımı döküldükten sonra hazırlanan, isteğe göre sarımsaklı yoğurt ile servis edilen yağlamanın 1 dilimi ortalama 70 kalori.

Türkiye'de ilk: Kayseri kadın devriye ekipleri görevde
'Yabancı uyruklular dolandırıcıların hedefi halinde'
Doğru fidan dikimi nasıl yapılmalı?
Kayseri'de Aile İçi Şiddet: Önce karısına sonrada kendi kafasına sıktı
İyi Partili Alparslan'dan Kuşçu turizmi tepkisi : 'Kağıttan gemi bile yok!'
