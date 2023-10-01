Kayseri yağmura teslim oldu
Hafta sonunda yoğun yağışların beklendiği Kayseri'de yağmur etkisini gösterdi. Birçok ilçede seller ve su baskınları meydana gelirken kaygan yollar birçok trafik kazasına sebep oldu.
- 01.10.2023 19:19
- Güncelleme: 01.10.2023 19:19
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’ne göre, Kayseri’de hafta sonunun yağışlı geçeceği ve sıcaklıkların da düşeceği ön görülüyordu. Pazar günü itibariyle etkisini gösteren yoğun yağışlar, Kayseri’de birçok bölgede kazaya ve sele sebep oldu.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde dolu yağdığı görülürken Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları gerçekleşti.
Ayrıca Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Toki 4’ncü Etap Mahallesi’nde sel meydana gelirken Pınarbaşı-Malatya yolu güzergâhında bir tır sürücüsü, kaygan yollar sebebiyle kontrolü kaybetti ve şerit dışına çıkarak kaza yaptı