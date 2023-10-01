Kayseri yağmura teslim oldu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’ne göre, Kayseri’de hafta sonunun yağışlı geçeceği ve sıcaklıkların da düşeceği ön görülüyordu. Pazar günü itibariyle etkisini gösteren yoğun yağışlar, Kayseri’de birçok bölgede kazaya ve sele sebep oldu.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde dolu yağdığı görülürken Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları gerçekleşti.

Ayrıca Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Toki 4’ncü Etap Mahallesi’nde sel meydana gelirken Pınarbaşı-Malatya yolu güzergâhında bir tır sürücüsü, kaygan yollar sebebiyle kontrolü kaybetti ve şerit dışına çıkarak kaza yaptı