Kayseri Yatırımda Zirveye Yürüdü: Büyükşehir Belediyesi Türkiye İkincisi Oldu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen vizyoner yönetim anlayışı, Kayseri’yi ülke genelinde örnek gösterilen şehirler arasına taşıdı.

Son beş yılda üç kez birincilik, iki kez ikincilik elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istikrarlı mali yönetimi ve geniş ölçekli yatırım politikalarıyla dikkat çekiyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda yürütülen projeler, şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Büyükkılıç, “Her yatırım geleceğe bırakılan bir izdir. Kayseri’yi sadece büyütmüyor, aynı zamanda kalıcı bir vizyonla geleceğe hazırlıyoruz” diyerek, bu başarının tüm Kayseri halkına ait olduğunu vurguladı.

Kayseri, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya ve Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.