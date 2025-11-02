  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Yatırımda Zirveye Yürüdü: Büyükşehir Belediyesi Türkiye İkincisi Oldu

Kayseri Yatırımda Zirveye Yürüdü: Büyükşehir Belediyesi Türkiye İkincisi Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı kesin hesap verilerine göre bütçesinin yaklaşık yüzde 50'sini yatırıma ayırarak 30 büyükşehir arasında Türkiye ikinciliğini elde etti.

Kayseri Yatırımda Zirveye Yürüdü: Büyükşehir Belediyesi Türkiye İkincisi Oldu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen vizyoner yönetim anlayışı, Kayseri’yi ülke genelinde örnek gösterilen şehirler arasına taşıdı.

Son beş yılda üç kez birincilik, iki kez ikincilik elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, istikrarlı mali yönetimi ve geniş ölçekli yatırım politikalarıyla dikkat çekiyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda yürütülen projeler, şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Büyükkılıç, “Her yatırım geleceğe bırakılan bir izdir. Kayseri’yi sadece büyütmüyor, aynı zamanda kalıcı bir vizyonla geleceğe hazırlıyoruz” diyerek, bu başarının tüm Kayseri halkına ait olduğunu vurguladı.

Kayseri, Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya ve Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çarşı Melikgazi'de sona gelindi
Çarşı Melikgazi’de sona gelindi
Yoğun trafikte emniyet şeridini kullanan sürücülere yüklü ceza
Yoğun trafikte emniyet şeridini kullanan sürücülere yüklü ceza
Vali Çiçek'ten Kayserispor'a destek çağrısı
Vali Çiçek’ten Kayserispor’a destek çağrısı
Hacı adaylarına sağlık raporu şartı getiriliyor
Hacı adaylarına sağlık raporu şartı getiriliyor
Şehit İbrahim Birol-19 eş zamanlı uygulamalarında 29 aranan şahıs yakalandı
Şehit İbrahim Birol-19 eş zamanlı uygulamalarında 29 aranan şahıs yakalandı
Kayseri Yatırımda Zirveye Yürüdü: Büyükşehir Belediyesi Türkiye İkincisi Oldu
Kayseri Yatırımda Zirveye Yürüdü: Büyükşehir Belediyesi Türkiye İkincisi Oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!