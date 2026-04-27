Kayseri Yazarlar Birliği ve Yazarlarımız, 8. Kitap Fuarında Bir Araya Geldi

Kayseri Yazarlar Birliği Yönetimi ve Gazetemiz Yazarlarının da yer aldığı fuarda, çocuk ve gençlere yönelik değer odaklı kitaplar ön plana çıktı. 9 yaş ve üzeri öğrenciler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek imza alma fırsatı buldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi, birçok kitabın set halinde satın alınmasına yol açarken, yazar-okuyucu buluşmaları fuarın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Özellikle Büyücek Yayınları, değerler eğitimi temalı eserleriyle dikkat çekti. Yayınevinin standı, gün boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı ve öğrencilerin ilgisiyle dolup taştı. Büyücek Yayınları'nın eserlerinde; selamlaşma, aile bağları, büyüklere saygı, doğa sevgisi, azim, yardımlaşma ve iyilik gibi temel değerler ön planda tutuldu.

Yazarların Eserleriyle Değerler Eğitimi

- Yasin Karakaya’nın Devteron adlı eseri, bu değerleri ustalıkla işlerken,

- Ensar Şahin’in Yetenekli Kardeşler serisi, bireyin yeteneklerini keşfetmesi ve azimle başarıya ulaşmasını konu alıyor.

- Hasan Can’ın Kafası Çizik Profesör adlı kitabı, milli ve manevi değerlere, kararlılığa ve hayal gücüne odaklanıyor.

- Mustafa Balaban’ın Vakpir eseri, dijital bağımsızlık, planlı çalışma ve aile bağlarını ele alıyor.

- Enes Durmuş’un İşimiz Acele adlı kitabı ise yardımseverlik, sabır, bilinçli teknoloji kullanımı ve zaman yönetimini ön plana çıkarıyor.

- Murat Soytürk’ün Acil Necati adlı eseri, dostluk, okul heyecanı ve azmin başarıya etkisini işleyerek öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Kitap fuarı, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve değerler eğitiminin desteklenmesi açısından önemli bir kültürel organizasyon olarak değerlendirildi. Bu tür etkinlikler, genç neslin bireysel ve sosyal gelişiminde büyük bir rol oynamakta.