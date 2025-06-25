Kayseri Yazını Serinleten Yeni Tesisler Açıldı

Kayseri'de yaz mevsimi, Büyükşehir Belediyesi'nin Sukaypark ve Sümer Yüzme Havuzu ile daha da keyifli hale geliyor. Şehrin yaz enerjisini artıran bu tesisler, hem spor tutkunları hem de su eğlencesi arayanlar için ideal birer durak haline geldi.

Kayseri Yazını Serinleten Yeni Tesisler Açıldı

2013 yılından bu yana hizmet veren Sukaypark, Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alıyor ve doğal güzelliklerle çevrili. 65 bin ton su kapasiteli yapay gölet üzerine kurulu olan tesis, 520 metrelik mekanik su kayağı hattı ile wakeboard tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Tesis, haftanın her günü saat 19.00'a kadar açık ve Cırgalan Mahallesi'nde yer alıyor.

Sümer Yüzme Havuzu: Yüzme Keyfi

Yüzme sporuna ilgi duyanlar için Sümer Yüzme Havuzu, cazip bir alternatif sunuyor. Hafta içi ve cumartesi günleri 13.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren havuza online rezervasyon ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

Bu tesisler, Kayseri'nin ACES Avrupa Spor Şehri unvanına katkıda bulunuyor. Spor alanında yapılan yatırımlar ve tesislerin açılması, Kayseri'yi her geçen gün daha da güçlendiren bir spor şehri haline getiriyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilir veya şu telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz:
- Sukaypark: 444 2 889 (Dâhili: 21-3)
- Sümer Yüzme Havuzu: 0 (352) 337 21 97

 

Haber Merkezi

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