Kayseri'ye 'doktor' müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

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  • 08.09.2023 13:44
  • Güncelleme: 08.09.2023 15:38
Kayseri'ye 'doktor' müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri’de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Çopuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığımız nezdinde Kayseri ve ilçelerinde ihtiyaç olan tüm branşlardan 187 hekim kadrosu tahsis edildi. Bu vesile ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

İHA

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