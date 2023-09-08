Kayseri'ye 'doktor' müjdesi
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.
- 08.09.2023 13:44
- Güncelleme: 08.09.2023 15:38
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri’de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.
Çopuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Sağlık Bakanlığımız nezdinde Kayseri ve ilçelerinde ihtiyaç olan tüm branşlardan 187 hekim kadrosu tahsis edildi. Bu vesile ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”
İHA
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