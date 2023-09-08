Kayseri'ye 'doktor' müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri’de ihtiyaç olan branşlarda 187 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Çopuroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığımız nezdinde Kayseri ve ilçelerinde ihtiyaç olan tüm branşlardan 187 hekim kadrosu tahsis edildi. Bu vesile ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”