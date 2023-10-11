Kayseri'ye 12 bin 742 yeni üniversiteli

Kayseri'de bulunan üç devlet üniversitesine yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 12 bin 742 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

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  • 11.10.2023 10:30
  • Güncelleme: 11.10.2023 10:59
Kayseri'ye 12 bin 742 yeni üniversiteli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan üç devlet üniversitesine yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 12 bin 742 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Kayseri’nin üç devlet üniversitesinde kayıtlar tamamlandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) eğitim görmek için kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yılın başlamasıyla dersbaşı yaptı. Erciyes Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi’ne 287, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 635, Mühendislik Fakültesi’ne bin 41, İlahiyat Fakültesi’ne 358, Mimarlık Fakültesi’ne 197, Veteriner Fakültesi’ne 96, Eğitim Fakültesi’ne 496, İletişim Fakültesi’ne 666, Fen Fakültesi’ne 208, Edebiyat Fakültesi’ne bin 111, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 284, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne 451, Turizm Fakültesi’ne 86, Hukuk Fakültesi’ne 236, Eczacılık Fakültesi’ne 93, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 123, Ziraat Fakültesi’ne 192, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 686 ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na 122 olmak üzere toplamda 7 bin 368 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

KAYÜ’ye 4 bin 558 öğrenci

KAYÜ’ye ise 3 bin 554’ü ön lisans, bin 14’ü ise lisans olmak üzere 4 bin 558 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

AGÜ’ye 816 öğrenci

Abdullah Gül Üniversitesi’ne de 816 yeni öğrenci kayıt yaptırırken, Kayseri’de bulunan üç devlet üniversitesine toplamda 12 bin 742 yeni öğrenci kayıt yaptırmış oldu.

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İHA

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