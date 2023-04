Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent içi otobüs filosuna yeni katılan 12 adet körüklü otobüsün tanıtım ve teslim törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent içi otobüs filosuna yeni katılan 12 adet körüklü otobüsün tanıtım ve teslim töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen tanıtım ve teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel, Yiğit Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

“Sizlerin konforunu arttırmak bizim için çok önemlidir”

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında yatırım lideri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Birbirimize sahip çıkalım. Sizlere hizmet etmek, sizlerin hizmetkârı olmak bu mutluluğu 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle beraber, dayanışma içerisinde, birlikte mesai arkadaşlarımla her kademedeki kardeşlerimizle sizlerin konforunu artırmak bizim için çok önemlidir. Allah’a şükürler olsun yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, 2021 ve 2022 itibariyle yatırımda 30 büyükşehir içerisinde pay ayıran büyükşehir olarak birinci sıraya oturan, bir şehrin hizmetkârıyız. Bu çalışmalarımızla bizi destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın bakanlarımız, değerli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız olmak üzere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhur İttifakı’mızın Genel Başkanı ve mensuplarına her zaman desteklerini esirgemeyen yaklaşımları için teşekkür ediyorum.”

“Sizlerin hizmetkârı olmaktan onur duyuyoruz”

Kayserilileri sevdiklerini ve hizmetkâr olmaktan onur duyduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmaktan elbette onur duyuyoruz. Mevla’m sizlere layık kılsın. Her alanda olduğu gibi sizlere hizmetin en güzelini sunmak için gece demeden gündüz demeden koşturuyoruz” dedi.

Büyükkılıç, deprem sürecinde Kayseri’nin başlattığı yardım seferberliğine de değinerek, “Deprem sürecinde Kayseri’mizin hayırseverliği, fedakârlığı, Kayseri’mizin gönül insanlarından oluşan anlayışıyla nasıl koşuşturduğunu hep beraber gördük. Her birinizle gurur duyuyor, sizlere dua ediyoruz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Talas Mevlana Tramvay Hattında geri sayım başladı

Kentte ulaşım konforunu arttırma noktasında altyapı çalışmalarına devam ederken toplu taşıma araçları ile ilgili de hizmetlerini sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belsin bölgesinden Kumsmall Alışveriş Merkezi’ne giden hattımızı, hayata geçirdik. Her şeyden önce 1,5 milyarı bulan yatırımla ilgili emeği geçenlere başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah şirin Talas’ımızın Mevlana Mahallesi’nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’mıza gelecek olan ve in-bin olmadan bu hizmetin verileceği ikinci bir hattın da çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Mayıs ayında test sürüşleri ardından hizmete sunacağız. İldem’den çıkan bir kardeşimiz tramvaya bindiğinde hiç in-bin olmadan direkt Şehir Hastanemize gidebiliyor. O açıdan bu hizmetin standardı yüksek, kaliteli bir hizmet olduğunu herkes dua ederek paylaşıyor. Her gün 600 bin yolcu taşıdığımızı buradan paylaşmak istiyorum.”

Hem çevreci, hem engelli dostu, hem de konforlu

Yeni otobüslerin hem çevreci hem de engelli dostu olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Bu hizmeti sunarken en kalitelisini, işte yine bir hizmet. 12 tane körüklü otobüsümüz. Her biri 150 kişi taşıyabilen, hem çevreciliği ile hem engelli dostu anlayışıyla, konforuyla, ergonomik bakış açısıyla ve tabi ki yenilikle. Hizmetin kalitesini arttırmak ve yaş ortalamasını da aşağıya çekmek suretiyle Kayseri’mize yakışan bir şekliyle buradan hizmetle ilgili emeği geçenlere teşekkür ederken Murat Yalçıntaş dostumuza da buradan bir selam gönderiyorum. Gerçekten bize çok iyi niyetli bir yaklaşım ile rahmetli babası Nevzat Yalçıntaş hocamızın hatırasına bizlere adeta dedi ki ‘Kayseri’ye sahip çıkmak, Memduh ağabeyimize sahip çıkmak bizim görevimiz’ dedi. Bu otobüslerle ilgili bize oldukça büyük destek sağladı. Tam şu an itibariyle 120 milyona tekabül edecek olan rakamı, uygun bir şekliyle şehrimize kazandırdı. Ben her şeyden önce emeği geçenlere teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olsun diyor, Cenab-ı Allah kazadan beladan esirgesin diyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.”

“En güzel şekliyle Kayseri’yi temsil ediyorlar”

Kadim bir şehrin sakinleri olduklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise şehirlerin canlı olduğunu, ruhu olduğunu, yaşadığını dile getirerek, “Onlar da bakım istiyor, ihtimam istiyor. Eğer siz zamanın ruhunu okuyamazsanız, şehrinize sahip çıkıp, şehri geleceğe taşıyamazsanız, çevredeki şehirlerin altında kalır ezilirsiniz. Ve şehir yavaş yavaş küçülür, geriye doğru gider” diyerek Kayseri’deki belediyecilik faaliyetlerinin örnek çalışmalarına değindi. Özhaseki, “Elimizi verdiğimiz arkadaşlar en güzel şekliyle Kayseri’yi temsil ediyorlar. Her gün bir faaliyeti ile karşı karşıyayız” ifadesinde bulunarak, Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

“Atom karıncamız Memduh Büyükkılıç başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Kayseri’nin daha rahat, yaşanabilir bir şehir haline geldiğine dikkat çekerek, “Vatandaşımızın daha rahat toplu ulaşım sağlayabilmesini teminen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, atom karıncamız Memduh Büyükkılıç başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kayseri her geçen gün daha rahat, yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Kayserili hemşehrilerimize uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikte yeni alınan otobüsleri inceleyerek, otobüsler hakkında teknik bilgi aldı.

Büyükşehir’in yeni otobüsleri görücüye çıktı

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 adet 18 metrelik otobüs teslim alınarak filoya dâhil edildi. 141 ve 155 yolcu kapasiteli, engelli dostu, alçak tabanlı, iç ve dış kamera sistemi ile güvenli yolculuk, Yolcu Bilgilendirme Sistemi, teknolojik donanımlar ve klima sistemi ile yolcu konforunu artıracak olan yüksek kapasiteli araçlar, resmî işlemler tamamlandıktan sonra yolculara hizmet vermeye başlayacak.