Kayseri'ye 2 bin kişilik öğrenci yurdu kazandırılıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Bölgesinde devam eden 2 bin kişilik yurt inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdür Kabakcı, ‘’Şehrimiz birbirinden kaliteli üniversitelere ev sahipliği yapıyor dolayısıyla öğrenci potansiyelimizde buna bağlı olarak yüksek, bizlerde bu gereksinimleri karşılamak için yeni projeler üreterek büyümeye ve her zaman olduğu gibi Öğrencilerimize ve tüm Gençliğe hizmeti en üst düzeyde tutmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.