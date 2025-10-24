  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'ye 2 bin kişilik öğrenci yurdu kazandırılıyor

Kayseri'ye 2 bin kişilik öğrenci yurdu kazandırılıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 2 bin kişilik yurt inşaatına incelemelerde bulunarak, 'Şehrimiz birbirinden kaliteli üniversitelere ev sahipliği yapıyor dolayısıyla öğrenci potansiyelimizde buna bağlı olarak yüksek, bizlerde bu gereksinimleri karşılamak için yeni projeler üretiyoruz' dedi.

Kayseri'ye 2 bin kişilik öğrenci yurdu kazandırılıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Bölgesinde devam eden 2 bin kişilik yurt inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Müdür Kabakcı, ‘’Şehrimiz birbirinden kaliteli üniversitelere ev sahipliği yapıyor dolayısıyla öğrenci potansiyelimizde buna bağlı olarak yüksek, bizlerde bu gereksinimleri karşılamak için yeni projeler üreterek büyümeye ve her zaman olduğu gibi Öğrencilerimize ve tüm Gençliğe hizmeti en üst düzeyde tutmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda 189 gözaltı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Huzur-Asayiş uygulamalarında 1025 şahıs sorgulandı
Motorine zam kapıda
Motorine zam kapıda
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne 'Yılın Zirvesi' Ödülü
Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne “Yılın Zirvesi” Ödülü
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Ceza listesinin zirvesinde cep telefonu ve yüksek sesle müzik dinlemek yer aldı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Uyuşturucu madde ticaretiyle yargılanan 2 sanık için karar çıktı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!