Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, Kayseri'de önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri sıcaklık rekoru kırılabileceğini söyleyerek, 'Önümüzdeki dönemde sıcaklıklar düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini düşünüyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 10.08.2023 13:19
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:07
Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, Kayseri’de önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri sıcaklık rekoru kırılabileceğini söyleyerek, “Önümüzdeki dönemde sıcaklıklar düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini düşünüyoruz” dedi.

Bölgenin son 15 gündür Afrika üzerinden gelen sıcakların etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, pazar ve pazartesi günü kentte sıcaklık rekoru kırılabileceğini söyledi. Erol, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahmin ve analizlerde -bunu yaşayarak da gördük zaten- son 15 gündür bölgemizde sıcaklıklar bayağı bir yüksek. Bunun nedeni olarak da Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bölgemizi etkilediği bir aşikardır. Dolayısıyla genelde 36-37, hatta bazen 39 dereceleri gördüğümüz zamanlar oldu. Bu hafta da yine dediğimiz gibi 35 derecenin üzerinde 36-37 dereceleri görmeye devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri 39 dereceyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu havalarda özellikle küçük çocuklarımızın, yaşlılarımızın, kronik hastalığı bulunan insanlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz” dedi.

Bir mahalle 2 günde iki kez kendi rekorunu kırdı

Denizhan Erol, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde yapılan ölçümlerde 2 gün arayla iki kez sıcaklık rekoru kırıldığını söyleyerek, “İstatistiklerden bahsedecek olursak, Kayseri’mizde 1957 yılında 40,6 dereceyi görmüşüz. Bu hafta pazar ve pazartesi 38-39 dereceleri tahmin ediyoruz. Bir ihtimal belki bu rekoru kırabiliriz diye tahmin ediyoruz. Bu sadece bir tahmin ama kırabiliriz. Bunu da istatistiklerimize yansıtarak kamuoyuyla paylaşacağız. Burada Himmetdede istasyonumuz ayın 6’sında bir rekor kırdı 40,1 ile. Daha önce 39,6’ydı Himmetdede’nin sıcaklık rekoru. Ama onu Ağustos’un 6’sında 40,1 ile kırmıştık. Aradan 2 gün geçti ve ayın 8’inde yine aynı istasyonda 40,4 olarak yeni rekorumuzu istatistiklerimize yazmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek”

Sıcaklıklar düşse bile mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyleyen Erol, “Kayseri’de ağustos ayı için mevsim normalimiz 31 derece ama özellikle son 10-15 gündür 31 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydettik. Yine tahminlerimiz doğrultusunda en az bir 10 gün daha bu sıcaklıklarla boğuşacağımızı düşünüyoruz. Belki ayın 22’si, 23’ünden sonra biraz düşeceğini tahmin ediyoruz fakat o düşecek olan sıcaklık yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. Yani 32-33 dereceleri ölçeceğiz gibi görünüyor” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ocak başında çalışanlara Allah yardım etsin

Ocak başında çalışanlara Allah yardım etsin

Şehir Hastanesi girişine üst geçit şart oldu

Şehir Hastanesi girişine üst geçit şart oldu

Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi

Sezonunda domates 15 TL'nin altına düşmedi

Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor

Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor

Mevlana Meydanı'nda Geri Sayım

Mevlana Meydanı'nda Geri Sayım

Milletvekili Akar: 'Memduh Başkanla günde 3-4 kez konuşuyoruz'

Milletvekili Akar: 'Memduh Başkanla günde 3-4 kez konuşuyoruz'

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

Somun ekmek 6,5 lira oldu

Somun ekmek 6,5 lira oldu

DAHA FAZLA
Geleceğin şampiyonları kuşak atladı

Geleceğin şampiyonları kuşak atladı

Vekil Akar, 'Kayseri'de başlayan projelerimiz var'

Vekil Akar, “Kayseri’de başlayan projelerimiz var”

Elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

Elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

Öğrencilere 'Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi

Öğrencilere 'Jandarma mesleği ve Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi

Kayserispor'da şok sakatlık

Kayserispor'da şok sakatlık