Kayseri'ye 2 günlük rekor sıcaklık geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, Kayseri’de önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri sıcaklık rekoru kırılabileceğini söyleyerek, “Önümüzdeki dönemde sıcaklıklar düşse de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini düşünüyoruz” dedi.

Bölgenin son 15 gündür Afrika üzerinden gelen sıcakların etkisi altında olduğunu belirten Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, pazar ve pazartesi günü kentte sıcaklık rekoru kırılabileceğini söyledi. Erol, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahmin ve analizlerde -bunu yaşayarak da gördük zaten- son 15 gündür bölgemizde sıcaklıklar bayağı bir yüksek. Bunun nedeni olarak da Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bölgemizi etkilediği bir aşikardır. Dolayısıyla genelde 36-37, hatta bazen 39 dereceleri gördüğümüz zamanlar oldu. Bu hafta da yine dediğimiz gibi 35 derecenin üzerinde 36-37 dereceleri görmeye devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri 39 dereceyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu havalarda özellikle küçük çocuklarımızın, yaşlılarımızın, kronik hastalığı bulunan insanlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz” dedi.

Bir mahalle 2 günde iki kez kendi rekorunu kırdı

Denizhan Erol, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde yapılan ölçümlerde 2 gün arayla iki kez sıcaklık rekoru kırıldığını söyleyerek, “İstatistiklerden bahsedecek olursak, Kayseri’mizde 1957 yılında 40,6 dereceyi görmüşüz. Bu hafta pazar ve pazartesi 38-39 dereceleri tahmin ediyoruz. Bir ihtimal belki bu rekoru kırabiliriz diye tahmin ediyoruz. Bu sadece bir tahmin ama kırabiliriz. Bunu da istatistiklerimize yansıtarak kamuoyuyla paylaşacağız. Burada Himmetdede istasyonumuz ayın 6’sında bir rekor kırdı 40,1 ile. Daha önce 39,6’ydı Himmetdede’nin sıcaklık rekoru. Ama onu Ağustos’un 6’sında 40,1 ile kırmıştık. Aradan 2 gün geçti ve ayın 8’inde yine aynı istasyonda 40,4 olarak yeni rekorumuzu istatistiklerimize yazmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek”

Sıcaklıklar düşse bile mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyleyen Erol, “Kayseri’de ağustos ayı için mevsim normalimiz 31 derece ama özellikle son 10-15 gündür 31 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydettik. Yine tahminlerimiz doğrultusunda en az bir 10 gün daha bu sıcaklıklarla boğuşacağımızı düşünüyoruz. Belki ayın 22’si, 23’ünden sonra biraz düşeceğini tahmin ediyoruz fakat o düşecek olan sıcaklık yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. Yani 32-33 dereceleri ölçeceğiz gibi görünüyor” dedi.