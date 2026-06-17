Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kayseri’ye 2 yeni vali yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Antalya Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü ve Aydın Kuyacak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi Kayseri Vali Yardımcısı oldular.

Sezgin Üçüncü

1973 yılı Trabzon / Şalpazarı doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Şalpazarı'nda tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 4 Ocak 1999 tarihinde başladığı meslek hayatında sırasıyla Salıpazarı, Simav, Ağaçören Kaymakam Vekilliğinde bulundu. İngiltere'de 9 ay süreyle yabancı dil eğitimi aldı. Sonra Aydıncık, Malazgirt Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Mesudiye, Alaçam ve Osmancık Kaymakamlığı, Sivas Vali Yardımcılığı, Samsun Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli, 2 çocuk babasıdır.

Fehmi Sinan NİYAZİ

1975 yılında İstanbul' da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul' da Üniversiteyi A.Ü.S.B.F Kamu Yönetiminde 1997 yılında Ankara' da tamamladı. 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine giriş yaparak, Ülkemizin çeşitli İl ve İlçelerinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. İngilizce bilmektedir.