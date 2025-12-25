Kayseri'ye 23 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, DHY kapsamında Kayseri il merkezi ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu. Okandan, “Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında; il merkezimiz ve ilçelerimiz için toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Bu kadrolarla birlikte hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha nitelikli şekilde ulaşma imkânına kavuşacak.Bu sürecin hayata geçirilmesinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni hekim kadrolarının Kayseri’mize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.