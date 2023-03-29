Kayseri'ye 3 Avrupa Şampiyonluğu

22-29 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edenKayserili sporcular 3 birincilik, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 10 madalya kazandı.

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  • 29.03.2023 11:17
  • Güncelleme: 30.03.2023 09:02
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Kayseri'ye 3 Avrupa Şampiyonluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

22-29 Mart tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda milli takım forması ile Türkiye’yi temsil edenKayserili sporcular 3 birincilik, 5 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 10 madalya kazandı.

Ankara’da 22 ülkeden 540 sporcunun katıldığı Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Kayserili sporcular elde ettikleri dereceler ile dikkat çekti. Kayseri Muaythai İltemsilcisi FatihKaan Ulu, şampiyonaya Kayseri bölgesi adına 10 sporcu ile katıldıklarını dile getirdi. Ulu, “Sporcularımızın yanı sıra Milli Takım Antrenörü olarak şehrimizden Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Şakir Kaymaz katıldı. Ayrıca antrenörlerimiz İlayda Güvercin, Menderes Koyuncu ve Teknik Asbaşkan Halil Demir’e çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Tayland’da yapılacak olan dünya şampiyonasına da Kayserili Elit Kategoride 6 sporcumuz ile katılacağız. Bu başarının devamını Dünya Şampiyonası’nda da devam ettireceğiz” dedi.

Ankara’da yapılan Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Kayseri Bölgesi’nden katılan sporcu ve dereceleri ise şu şekilde:

Murat Avcı ÜST Genç +91 Kg. (Birinci)

Ayşe Sena Nergiz ÜST Genç 42 Kg. (Birinci)

Nadiye Özdemir U23 54 Kg. (Birinci)

Yunus Emre Can Aydemir ALT Genç 42 Kg. (İkinci)

Utku Mete Yağcı ÜST Genç 54 Kg. (İkinci)

Muhammet Ali Kaygısız ÜST Genç 67 Kg. (İkinci)

İsa Taşdemir U23 75 Kg. (İkinci)

Şevval Yükseksöylemez ALT Genç 71 Kg. (İkinci)

Genco Acun ALT Genç 51 Kg (Üçüncü)

Asude Koyuncu ALT Genç 54 Kg (Üçüncü)

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İHA

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