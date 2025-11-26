Kayseri’ye 333 milyon TL’lik yatırım müjdesi

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri’nin tarımsal üretim kapasitesini üst seviyeye taşıyacak olan “Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Tarım Bölgesi” için Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihalesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Projenin, Kayseri’yi modern tarımın merkezi yapma hedefinde kritik bir eşik olduğunu belirten Başkan Bağlamış, yaklaşık 333 milyon TL keşif bedeliyle ihaleye çıkan altyapı çalışmalarının şehre önemli bir değer katacağını ifade ederek, “Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB projemiz, şehrimizin sadece sanayide değil, tarımsal üretimde de marka konuma yükseleceğinin en güçlü göstergesidir. Toplam 1.237 dekar (123,7 hektar) alan üzerine kurulacak bu dev yatırımın altyapı ihalesi ilana çıkmıştır. İhale; yol, içme ve kullanma suyu, atık ve yağmur suyu hatları, otomasyon (SCADA) sistemleri, elektrik dağıtım şebekesi, çevre aydınlatması ve telekom şebekesi gibi bölgenin tüm kritik altyapı çalışmalarını kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

İHALE 12 ARALIK’TA ANKARA’DA

Başkan Bağlamış, yatırımcı ve müteahhit firmalar için ihale bilgilerini paylaşarak, “Altyapı inşası için belirlenen keşif bedeli 333.196.206,22 TL’dir. İhale, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10:30’da, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde (Ankara) gerçekleştirilecektir. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve çalışmaların 180 gün içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu proje tamamlandığında Kayseri, jeotermal kaynaklı seracılıkta Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır. Hem istihdama önemli katkı sağlayacak hem de yılın 12 ayı üretim yaparak ekonomimize güç katacaktır. Yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.