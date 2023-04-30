Kayseri’ye 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay çıktı. Sosyal medya hesabından müjdeyi paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimiz için bugünün ikinci ve güzel haberini de paylaşmak istiyorum. 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’mızdan onay çıktı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi akar ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’ye katkı ve desteklerinden dolayı şehrim adına şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.