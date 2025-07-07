Kayseri'ye ateş düştü: Uzman Çavuş Üzüm şehit oldu
Kuzey Irak Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, terör sığınağı mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı.
Evli ve 3 çocuğu olan şehidin cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.