“Kayseri’ye bayilik vermek bizim için gururdur”

Ünaldı, “Kayseri ticaretin erbabı bir şehir. Buraya bayilik vermek bizim için bir gururdur. Ticareti öğreneceğimiz bir şehir. Buradaki arkadaşlar grup şirketlerimize çok değer katıyorlar” dedi.

RS Grup Otomotiv Kayseri’de yatırım yapmaya devam ediyor. RS Otomotiv Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, Kayseri’de bulunan RS servis bayilerini SMT Otomotiv’in üstlendiğini söyledi. Ünaldı, “İnşallah onlarla birlikte çok daha iyi işlere imza atacağız. Aynı zamanda TUR ASSIST bayimiz Berk otomotivle birlikte hem çekici kurtarma hizmeti veriyor. Kayseri’de ekspertiz bayisi de vereceğiz yakında. İnşallah Mayıs - Haziran döneminde onların hepsinin açılışını yapmak için tekrar Kayseri’yi ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.



Kayseri’nin ticaret erbabı bir şehir olduğunu söyleyen Ünaldı, “Buraya bayilik vermek bizim için bir gururdur. Ticareti öğreneceğimiz bir şehir. Buradaki arkadaşlar grup şirketlerimize çok değer katıyorlar. Şu anda Ankara İzmir İstanbul Antalya Bursa olmak üzere 7 şubemiz var. 54 ülkede de Franchising var. Toplam 61 servis merkeziyle hizmet veriyoruz. 54 ekspertiz noktamız var, çekici kurtarmada yine 800’ün üzerinde hizmet sağlayıcımız var. Grubumuz her geçen gün büyüyor inşallah yeni katılımlarla birlikte Kayseri’de de gücümüzü artıracağız” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİLİLERİ YENİ BİR HİZMET İLE TANIŞTIRMIŞ OLACAĞIZ’

RS Otomotiv grubunun 7 şirketten oluştuğunu, ana şirketlerinden biri olan RS serviste 5 ayrı hizmet verdiklerini dile getiren Ünaldı, “Ana şirketlerimizden bir tanesi RS servis. Burada 5 ayrı hizmetimiz var. Çoğunlukla sigorta şirketlerine mini onarım hizmeti, mobil parça onarım hizmeti, boyasız göçük düzeltme hizmeti veriyoruz. Artık ikinci elde araç fiyatları çok yükseldi ve satarken ciddi bir değer kaybı söz konusu. Boyasız onarımda da yeni bir yapılanmamız var. Burada yeni bayiliğimiz SMT otomotiv devreye aldı. İnşallah boyasız göçük düzletme işlemi ile de Kayserilileri yeni bir hizmet ile tanıştırmış olacağız. Oto bakım koruma hizmetlerimiz var. Daha çok ikinci el araçların yenilenmesi ve insanların kendi araçlarını yenilenmiş bir şekilde kullanmasını öngörüyoruz. Mekanik bakım onarıma yeni başladık. Aslında baba mesleğinden tecrübemiz vardı. Geçmişte yetkili servis yaptık ama mekanikte çok fazla üzerine düşmüyorduk. 2023 yılında mekanik tarafta da ciddi bir büyüme kaydedeceğiz. Garantili.otoservis.com diye site satın aldık. Burada Türkiye genelindeki, tüm TSE belgeli garanti servisleri bir çatı altına topluyoruz. TUR ASSIST ki arızalı çekimler, hasarlı arabaların çekilmesi, çekici hizmetleri gibi hizmetlerimizde her zaman sigortalıların yanında 7/24 olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.