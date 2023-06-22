Kayseri'ye bir Bakan, 3 Bakan Yardımcısı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Sayın Mehmet Özhaseki'nin atanmasının ardından değişik Bakan yardımcılıklarına Kayserili 3 ismin ataması yapıldı.
- 22.06.2023 09:48
- Güncelleme: 22.06.2023 09:50
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Sayın Mehmet Özhaseki'nin atanmasının ardından değişik Bakan yardımcılıklarına Kayserili 3 ismin ataması yapıldı.
Yerel Yönetimlerde Uzun Yıllar Çalışan refik Tuzcuoğlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan yardımcılığına, Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan Ticaret Bakan Yardımcılığına ve Nazif Yılmaz da Milli Eğitim Bakan yardımcılığına atandı.
Kayseri'nin, Bakan ve Bakan Yardımcılığı düzeyinde ataması yapılan Kayserili ekiple avantajını sürdürmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
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